Temen en Ixtaczoquitlán desabasto de agua tras secarse río Matzinga

Preocupados se encuentran habitantes de El Fresnal debido a que el aprovechamiento de agua de este lugar, que se abastece del río Matzinga, se secó completamente, por lo que temen padecer el desabasto del vital líquido.

De acuerdo con la población, la represa en donde se almacenaba el agua tenía un nivel normal de 1.20 metros; sin embargo, debido a la sequía, desde los primeros días del presente mes bajó hasta los 8 centímetros, pero este sábado estaba totalmente seco.

Al respecto, el director de Obras Públicas del ayuntamiento, José Manuel Estrada Trejo, mencionó que afortunadamente la noche del sábado se registró una lluvia intensa que permitió acumular un poco de líquido; sin embargo, si se quedara seca la represa se enviaría a los pobladores pipas con agua para surtirles.

Recordó que esta temporada de sequía se esperaba muy fuerte en este año, más incluso que el anterior, por lo que se han tomado algunas previsiones para atender las necesidades de la población.

Mencionó que al momento se tiene una disminución en los cuerpos de agua que va desde el 35 por ciento al 98 por ciento, situación que podría recrudecerse en lo que resta del presente mes y el de mayo.

Comentó que a pesar de la situación que prevalece, la gente no se concientiza de que debe cuidar el vital líquido, pues hay zonas en las que se está surtiendo con pipas y les dejan miles de litros para que les dure tres días, pero al regresar la pipa el mismo día los alcanzan y les dicen que ya no tienen.

Reconoció que hay población que tiene albercas en sus casas, pero no se les puede estar dejando para que las llenen, no es momento de eso, sino de cuidar el agua y no desperdiciarla.