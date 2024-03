Tarifas eléctricas, bandera de Yunes Márquez rumbo al senado

Un mejor trato para Veracruz en el tema de las tarifas de energía eléctrica y subsidios para adultos mayores es una de las propuestas del aspirante a la senaduría de Veracruz por la coalición "Fuerza y corazón por Veracruz", Miguel Ángel Yunes Márquez.

Señaló que es lamentable que siendo la entidad una generadora de energía a través de la planta de Laguna Verde y otras que hay en Veracruz, las tarifas sean altísimas, mientras que otras entidades como Tabasco y Guerrero no pagan "prácticamente nada".

"No veo por qué la injusticia y la diferenciación para que la gente pueda pagar una tarifa justa, sobre todo la gente que menos tiene.

"Una de las propuestas que voy a hacer es que a los beneficiarios de la pensión de adultos mayores les den subsidio en la luz, porque ese dinero que les está dando el gobierno se les va en dos cosas, en medicinas, que no les están dando en los hospitales, y en pagar la luz", apuntó.

Yunez Márquez explicó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) aplica diferentes tarifas para el pago de luz; en Veracruz se aplica una de las más altas, cuando debería tener un trato preferencial por tres aspectos:

Los niveles de pobreza en la población

La generación de energía

Cada vez el calor es más intenso, y la gente requiere del uso de refrigeradores y ventiladores para estar mejor

Agregó que desde el Senado buscará exigir a la CFE un trato justo para Veracruz, no sólo en tarifas, sino también en calidad, porque a la fecha no se ve inversión en infraestructura y la que hay ya es vieja, además de que no se ha dado el paso a las energías limpias.

Yunes Márquez recordó que por parte del gobierno federal hay un rechazo a las energías renovables, que son más baratas y podrían ser una solución viable al problema que se tiene.

El aspirante al Senado por la coalición "Fuerza y corazón por Veracruz" se reunió con empresarios de Orizaba, donde estuvo también la candidata a la diputación federal por este distrito, Carla Canales Reyes.

Por la tarde, encabezará una reunión con simpatizantes en el Centro Orizaba de Convenciones (Coco).