Realizan recorrido de supervisión en Unidades de Medicina Familiar y almacén de bienes no terapéuticos en Xalapa

El representante regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Veracruz Norte, doctor Jorge Martínez Torres, realizó un recorrido de supervisión en las Unidades de Medicina Familiar No. 10, No. 58 y el Almacén de Bienes no Terapéuticos en Xalapa.

Durante su visita se identificaron las áreas de oportunidad y de mejora, para fortalecer la atención médica en beneficio de los trabajadores y sus familias.