SSP-Veracruz niega que enfrentamiento en Paso del Toro fuera por robo de autos

Tras el enfrentamiento en la carretera Paso del Toro-Medellín, el pasado 16 de noviembre, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, rechazó que este haya ocurrido porque los elementos detectaran carros robados.

Y es que hay que recordar que presuntamente por detectar las unidades de robo en Paso del Toro intentaron intervenirlas y se registró el enfrentamiento.

"Eran tres vehículos al parecer de delincuencia que agredieron a compañeros de una patrulla que se dedican al tema de vehículos con reporte de robo.

En ese sentido, repelieron la agresión y no hubo lesionados en Paso del Toro. Se aseguraron tres vehículos, chalecos balísticos. No, ninguno tenía reporte de robo, lo que sí es que no estaban en el Registro Vehicular, es lo que se está investigando", indicó.

DISMINUYEN LOS ACCIDENTES

En otro tema, sostuvo que se ha logrado una disminución del 18 por ciento de accidentes en calles y carreteras de todo el Estado, así como de como de personas fallecidas, gracias a los operativos de alcoholimetría.

En entrevista previa al desfile conmemorativo al 113 aniversario de la Revolución Mexicana, en esta capital, negó que hayan dejado de implementarse los operativos del alcoholímetro en Xalapa.

Explicó que el operativo es itinerante y, por lo tanto, se mueve de un lugar a otro.

"Sí, sí se ha implementado. Se ha logrado una disminución tanto de accidentes vehiculares como de personas fallecidas derivadas de accidentes. No traigo el dato claro, pero creo que en un 18 por ciento han disminuido los fallecidos por accidentes de tránsito", comentó.

Por otra parte, respecto del operativo de El Buen Fin, aseguró que no ha habido robos, ni ningún otro incidente, salvo dos menores que se extraviaron de sus papás en una plaza en Xalapa, pero fueron devueltos.