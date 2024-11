SSP niega ataques con bombas molotov en Acayucan y Soconusco: es información "tergiversada"

El secretario de Seguridad Pública (SSP), Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, negó ataques con bombas molotov a instalaciones de grúas y autobús en Acayucan y Soconusco, municipios al sur del estado de Veracruz.

Pero también culpó a los medios de comunicación de ser quienes tergiversen la información de estos temas, mismos que sucedieron el día 11 de noviembre.

"No hay bombas molotov, no sé de dónde sacan la información. Nosotros acabamos de tener la reunión en la Mesa de Seguridad y no tenemos ese reporte. No tenemos información de eso, la verdad los medios luego tergiversan la información".

De acuerdo con los reportes es que en el terreno de las grúas MG ubicadas a un costado de la carretera Costera del Golfo en Acayucan, recibió el ataque por un grupo de sujetos, lo que ocasionó los daños.

Mientras que, en el caso del autobús en Soconusco, dijo que esta unidad vehicular se quemó por las fallas mecánicas. Aseguró que los propietarios del camión de transporte público, le informaron que fueron fallas eléctricas.

"Lo que ocasionó el incendio, los propios dueños dijeron de una falla eléctrica, sin embargo, fueron los medios quienes manejaron la información de manera errónea", insistió durante la entrevista en el centro de la ciudad de Xalapa.