Sociedades financieras cometen abusos con pagarés, advierte Barzón de Veracruz

La representante legal de Barzón Resistencia Civil de Veracruz, Teresa Carbajal, alertó sobre las sociedades financieras que cometen abusos contra usuarios, principalmente adultos mayores.

Y es que expuso que las "financieras que constituidas bajo la modalidad de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple gozan de leyes a su favor, poder económico, pero sobre todo mucho poder político".

Teresa Carbajal advirtió que dichas financieras "son más voraces que los bancos en términos de usura, y más abusivas en términos de prácticas comerciales".

Las financieras enganchan y engañan a las personas atrapándolas "en un espiral interminable, no de deudas, de problemas en sí, básicamente legales".

Destacó que son los adultos mayores el público cautivo de tales sociedades financieras, tanto por la vulnerabilidad en la que se encuentran, la soledad con la que se conducen, y lo limitado de sus sentidos y capacidades en algunos casos.

Los adultos mayores, explicó, pueden caer en "trampas que pueden tenderles para hacerles firmar documentos sin reflexionar sobre la naturaleza y riesgos de lo que firman".

ASÍ OPERAN FINANCIERAS, ATENCIÓN A LOS PAGARÉS

La representante legal de Barzón explicó la dinámica con la que operan las financieras: una vez que una persona llega al mostrador o a atender la invitación de aceptar un crédito con ellas, firman un contrato de adhesión con un clausulado que desconocen en sus términos y alcances, sobre todo en la interpretación que pueda darles un tribunal si fuera el caso de que entraran en conflictos de pago, exigiendo su cumplimiento.

Aun así, indica, lo más grave no es la firma que obtienen en estos contratos, o el que se nieguen a proporcionarles una copia de lo que firmaron, por lo menos para darle una leída, y saber qué hacer en caso de controversia, o a qué se tiene derecho y qué se puede reclamar en caso de presentarse algún abuso.

"Lo más grave que puedo advertir, es que como parte del 'papeleo', les hacen firmar un pagaré en blanco. Dejando sin escritura los espacios de la suma a pagar, y de la fecha en que se celebró el contrato".

"Que, si por las prisas o porque el llenado es posterior por parte de la empresa, y que solo es como parte de los requisitos. ¿Saben los usuarios o les explican qué es un pagaré?".

El problema, expone, es que la mayoría de las personas ignoran que este documento sencillo, el pagaré, "contiene la orden de pagar incondicionalmente una suma determinada, es la prueba idónea para que en lo futuro (cuando se le plazca a la financiera) pueda ejercitarlo ante un tribunal y obtener con su sola presentación una orden de embargo en su contra, por un tanto igual a multiplicar por tres la suma que ahí dice que se adeuda".

Esto, agrega, porque se trata de un título de crédito, que dicen las leyes, no necesita "perfeccionamiento legal alguno" para ser válido. "Es decir, no se necesita que lo reconozcas ante un notario o que vaya firmado con testigos de por medio. Y no puedes desconocerlo solo porque sí".

La gravedad del asunto, acentuó Teresa Carbajal, es que las Sociedades Financieras se han aprovechado de esta laxitud en las leyes, en beneficio del tenedor (dueño) de un pagaré, "para que, al menor incumplimiento, rellenen los espacios en blanco del pagaré para exigir cualquier cantidad que se les venga en gana".

"Hemos detectado casos de personas que pidieron setenta o noventa mil pesos a una de esta Sociedades Financieras, firmando un pagaré en blanco como parte de los requisitos".

Ante ello, llamó a la sociedad a poner atención y estar alerta ante la exigencia de firma de un pagaré por parte de las financieras.