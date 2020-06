Sin fecha para reabrir atracciones en Orizaba

El coordinador de Turismo de Orizaba, Jobo Lara Rivera, señaló que tras el aumento en casos de COVID-19 en la ciudad, al momento no hay fecha para la apertura del teleférico.

"Todavía no sabemos cuándo se determina el regreso a la nueva normalidad, aún no hay fecha y no nada más el teleférico, sino todas y cada una de los atractivos turísticos que tenemos; el Ecoparque, museos, Palacio de Hierro, el Ex Convento de San José y cada una de las cosas las cuales la gente quiere venir a conocer".

El funcionario manifestó que una vez que se active el turismo y entren a la nueva normalidad será bajo las instrucciones emitidas por Protección Civil y el Sector Salud.

"Vamos a estar manteniendo todas las medidas necesarias para poder dar servicio a la gente y poder salvaguardar la integridad y no tengamos contagios, no tengamos ninguna repercusión a la hora de que abramos, tanto con el personal que tenemos en el teleférico como con las personas que vengan a visitarlo".

Lara Rivera afirmó que aún se analiza si el teleférico podría funcionar más horas, así como el total de personas que viajen en las cabinas ya que habitualmente viajaban hasta seis, por lo que quienes viajen en familia podrán hacerlo en las cabinas; "porque de nada sirve el tener menos personas por cabina, si llegamos seis personas al mismo tiempo cuando ya estuvieron conviviendo en el mismo carro".

Aunque no quiso dar cifras de la derrama económica que deja este atractivo, dejó en claro que en un fin de semana llegan a subir hasta mil 800 personas en cerca de 10 horas, por lo que ahora que se encuentra detenido desde el día 23 de marzo las pérdidas son millonarias.

"En un día llegamos a subir hasta mil 800 en un día de fin de semana, mientras que entre semana suben como mínimo 300 personas".

Tras cuestionarle si este atractivo estará ya operando para diciembre, el funcionario dijo que espera que esté reactivándose antes de esa temporada.