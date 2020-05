Siguen llamadas para robar datos personales en Orizaba

Una usuaria del banco BBVA Bancomer dio a conocer que estuvo a punto de ser sorprendida con una llamada para posiblemente obtener datos personales, toda vez que supuestamente le hablaron de dicha institución para reportarle una compra en línea que no había hecho.

La señora, quien se identificó como Juanita ´R´, comentó que este martes recibió una llamada en la que dijeron que hablaban de la citada institución para confirmar si estaba tratando de hacer una compra en línea a una refaccionaria.

"Cuando le dije a la persona que no había hecho ninguna adquisición por ese medio me dijo que me iba a pasar con un ejecutivo, entonces le dije que prefería hablar directamente al banco y me colgó", relató.

La ciudadana consideró que con ello piensa que se trataba de un engaño para que revelara datos personales, que posiblemente más adelante pudieran ser usados en una extorsión.

Mencionó que afortunadamente no cayó en la trampa, pero decidió hacer público su caso para evitar que otra persona sea víctima en una situación así.

"Obviamente este tipo de ganchos ya nos los sabemos, pero no estamos exentos de estar en los cinco minutos y caer en estas trampas", indicó.

La señora detalló que el número del que hablaron fue el 557 344 48 43, por si alguien recibe una llamada "para que ni contesten y, si pueden, lo bloqueen ya".