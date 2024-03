Siguen las irregularidades en Tecnológico de Orizaba; ahora con pagos a maestros

Una mala administración es la que prevalece al interior del Tecnológico Nacional de México (TecNM) Campus Orizaba, expuso un catedrático que denunció haber sido afectado en sus pagos sin que hasta el momento le den la información que solicitó.

El maestro, quien pidió omitir su nombre, señaló que el problema en su caso es particularmente con el área de Recursos Humanos, ya que en la última quincena de diciembre su pago llegó en ceros, sin que se le diera ningún aviso.

Explicó que durante la administración del anterior director a él le dieron un nombramiento en un área, pero al salir ese funcionario y entrar la actual directora, Maricela Gallardo, no le suspendieron el pago de ese recurso extra que le daban.

"Cuando vi el detalle avisé al área de Recursos Humanos y no pasó nada, pero en noviembre vio ese tema y le dije que estaba bien, que yo les devolvía el dinero pero no era mi culpa, porque yo había avisado", apuntó.

Sin embargo, mencionó, en la quincena 24, la última del año, le llegó su cheque en ceros y después le dijeron que le estaban descontando lo que le habían dado de más, pero a la fecha no le dicen cuánto es o cuánto debe.

"No me dicen cuánto es ni cuánto me van a descontar, no me informan nada. Por ley, bajo el Artículo 8 constitucional, tienen 15 días hábiles para contestarme porque yo metí un escrito", apuntó el catedrático.

Agregó que de acuerdo al artículo 10 del reglamento docente, ellos tienen el derecho de ser informados de todo lo que les pueda afectar económica o laboralmente, lo cual no ocurrió.

Recordó que la administración cuenta con 15 días hábiles para contestar también por escrito, por lo que esperará a que le den respuesta.