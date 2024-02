Sigue tomado el Ayuntamiento de Coetzala; protesta llegará a Xalapa

Tras día y medio de haber sido tomado el palacio municipal de Coetzala, ningún funcionario del Congreso Local se acercó para tomar conocimiento de esta inconformidad.

Por ello, pobladores anunciaron que viajarán este 14 de febrero a Xalapa para demandar a los diputados que cumplan con su labor.

Los inconformes señalaron que al mediodía arribó personal de Política Regional, quienes les preguntaron si habían tenido algún diálogo con el alcalde Alejandro García Hernández, a lo que les respondieron que ya se había platicado.

"Ellos querían que abriéramos el palacio y nos sentáramos a platicar con el presidente, pero les contestamos que el pueblo no quiere hasta que nos den respuesta en el Congreso", indicaron.

Mencionaron que debido a que no ven que los diputados cumplan con su función de vigilar que los alcaldes desempeñen sus funciones a cabalidad, además de que no intervienen cuando hay conflictos, decidieron viajar este miércoles a la capital del estado.

Indicaron que será una pequeña comisión la que acuda para demandar que se revise lo que está pasando en este municipio, pues no es posible que el presidente municipal "no haya hecho nada" y no haya obras ni apoyos en beneficio de la población.

Agregaron que, entre tanto, el palacio seguirá tomado hasta que obtengan una respuesta.

Confiaron en que los legisladores cuiden los intereses de la población y no protejan a las autoridades solo por ser de su mismo partido.