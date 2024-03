Sigue conflicto en Ayuntamiento de Ixtaczoquitlán; regidores abandonan sesión de Cabildo

Tras la negativa de la secretaria del Ayuntamiento de Ixtaczoquitlán y del alcalde Nahum Álvarez Pellico de incluir puntos que solicitaban los regidores que se trataran en la sesión de Cabildo de este martes, la síndica y cinco regidores abandonaron la sesión.

Entre los puntos que solicitaban los regidores ser incluidos estaban el que se volviera a instalar el Consejo de Desarrollo Municipal, así como autorizar una auditoría externa a obras del Ayuntamiento de Ixtaczoquitlán, mismos que fueron rechazados.

Debido a ello, los regidores cuestionaron al alcalde el porqué de esa determinación, aunado a que la secretaria del Ayuntamiento ignora las solicitudes que ellos le hacen, cuando en ese cargo debe atender a todos los ediles, pero más bien parece que sólo trabajara para él.

Consideraron que es una falta de respeto que no se tome en consideración su opinión, sobre todo porque no son empleados, sino representantes populares que llegaron a ese cargo para defender los intereses de la población, además de que él pide respeto pero no los respeta a ellos ni las atribuciones que tienen, a pesar de que como ex diputado conoce o debe conocer lo que marca la ley.

"Es una violación a nuestros derechos políticos y sobre todo, comisiones que tenemos muy importantes", señaló una de las regidoras.

"Qué sentido tiene que estemos en un Cabildo en donde únicamente venimos a hacer tu voluntad, alcalde. Para eso somos el Cabildo y los representantes populares, para eso fuimos elegidos", remarcó otro de los ediles.

Finalmente, al ver que los puntos que proponían no eran incluidos, la síndica y cinco regidores optaron por retirarse, quedando únicamente el presidente municipal y dos ediles, así como la secretaria del Ayuntamiento, aunque esta no tiene voto en los temas que se someten a discusión.

Aunque no es la primera sesión de Cabildo que se lleva a cabo en lo que va de este año, la mayoría de los puntos propuestos por el alcalde, entre ellos obras y Cuenta Pública, no han sido aprobados hasta ahora, ya que los ediles exigen mayor información en torno a estos temas.