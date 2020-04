Si orizabeños siguen indicaciones, confinamiento podría terminar pronto

Debido a que Orizaba llega en un nivel aceptable a la Fase 3 de la pandemia, si la población acata el mantenerse en confinamiento domiciliario se va a superar esta etapa más pronto y para el mes de mayo se podría estar regresando a la actividad, consideró el médico Juan del Bosque Márquez, director del Sanatorio Rebeca.

"La Fase 3 es una fase a la que no hubiéramos querido llegar porque se trata de ponerse más rígidos en cuanto a las medidas generales de higiene que todos conocemos. Hay que reforzar esas medidas como son lavado de mano, aislamiento social, sana distancia, quedarse en casa si no hay por qué salir", expuso.

Del Bosque Márquez indicó que en esta etapa las autoridades pueden conminar con respeto al ciudadano que anda en la calle a que regrese a su casa pues hay la atribución legal e incluso, si lo decide la autoridad federal, podrían participar en esto las fuerzas armadas.

Consideró que a nivel municipal se tomaron medidas plausibles a buen tiempo y el resultado está a la vista, pues en la ciudad hay un porcentaje bajo en cuanto a contagios y confirmados hay uno o dos casos, de los cuales al parecer uno es importado y otro local.

Agregó que estos datos mantienen a Orizaba en un nivel aceptable en cuanto a la curva epidémica y si se refuerzan las medidas se podría reincorporar a la actividad a finales de mayo.

Reconoció que hay personas que dicen no creer en la enfermedad, lo cual es respetable, pero no porque no crean pueden afectar a los demás y hay países que dan muestra de esa tragedia que se vive.

Recordó que cada quien tiene derechos en su cuerpo siempre y cuando no afecte a los demás, a un tercero, por lo que quienes no creen deben dar el beneficio de la duda y ser responsables para no poner en riesgo a la demás población.

Mencionó que como médico ha oído contestaciones en donde le dicen que "de algo nos tenemos que morir", pero cuando llegan a urgencias "lo hacen llorando y pidiendo que les salven la vida".

Destacó que el personal de salud, desde el médico a los camilleros, es una bendición para todos y son la primera línea de batalla contra la pandemia y como tal se les debe reconocer y cuidar.