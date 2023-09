Detectó SEV maestros de educación indígena sin licenciatura

El secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García, informó que, en el caso de docentes de Educación Indígena, no se les renovó el contrato a quienes no tienen licenciatura terminada y no hablan la lengua del lugar donde daban clases.

"Hemos tenido diversas situaciones en el área de Educación Indígena pues había diversos maestros que no habían terminado la licenciatura; administrativamente, si tienen únicamente dos o tres semestres, es solamente tener la prepa y así estaban dando clases.

"La ley dice que tienes que tener una licenciatura terminada con título".

Anteriormente se les dio oportunidad a algunos de firmar promesa de concluir estudios, pero hay quienes no cumplieron y tienen como estudio concluido únicamente la prepa.

Si se permitiera que maestros sin licenciatura siguieran dando clases en los lugares más apartados, entonces habría una "educación de primera y una educación de segunda", expuso.

"Entonces lo que se hizo es que se reguló, ahora la otra parte de lo que se hizo es que muchos de los compañeros que ya no fueron recontratados no hablaban la lengua -indígena-".

Educación Indígena, en análisis

Se está haciendo análisis y hablando con la organización sindical en torno a los maestros no recontratados, pues no se les puede pagar como maestros si no tienen terminada la carrera.

Detalló que en un primer momento se tuvo una situación así con 598 maestros, pero la situación se ha ido regularizando. Sin embargo, faltan de cumplir requisitos más de 70.

El titular de la Secretaría de Educación de Veracruz resaltó que en la administración actual se han defendido los derechos laborales de las y los trabajadores del magisterio, pero ningún interés particular puede estar por encima del derecho a la educación.

"No puedes tener maestros que sí tengan el perfil y maestros que no tengan terminada su licenciatura o su estudio superior, dando clases en la sierra, donde hay más necesidad".