Seguro Agrícola en Veracruz aún no se activa en 2024, confirma Sedarpa

El Seguro Agrícola en Veracruz , con un presupuesto de 30 millones de pesos, no se ha activado en 2024 debido a que ninguna siembra ha registrado daños superiores al 70 por ciento.

Evaristo Ovando Ramírez, titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA), informó que el Congreso local aprobó estos recursos para proteger 150 mil hectáreas en caso de siniestros.

"El seguro agrícola que paga el gobierno del estado, que ya tiene dos años que el Congreso lo etiquetó, son 30 millones de pesos para 150 mil hectáreas, incluye maíz, cítricos, plátanos, pero lo que tiene que pasar para que el seguro se active es que el 70 por ciento de un cultivo de un municipio sea afectado", subrayó Ovando Ramírez.

El seguro cubre todos los municipios del estado y suele activarse durante la temporada de lluvias, cuando los agricultores comienzan a sembrar sus productos. A pesar de las lluvias recientes, el secretario señaló que no se han registrado daños superiores al 70 por ciento, aunque continuarán monitoreando el resto de la temporada.

PREPARAN CULTIVOS

En cuanto a las temporadas de calor, Ovando Ramírez explicó que los agricultores generalmente preparan sus tierras y empiezan a sembrar después de las primeras lluvias.

"Tenemos prácticamente todos los municipios, pero no tenemos municipios con afectaciones de ese tamaño, no hay, ahorita no, estamos esperando cómo se mueven. Ahorita con las lluvias ha afectado más a caminos y a infraestructuras, pero la verdad es que las siembras apenas están empezando", comentó.

En 2023, SEDARPA pagó 7 millones 600 mil pesos a agricultores que sufrieron daños, aunque los pagos se realizaron hasta los primeros meses de 2024 debido al proceso de revisión necesario.