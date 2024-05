Se suman a la marcha ´Marea Rosa´ en Orizaba y Córdoba

Con marchas en Orizaba y Córdoba, cientos de ciudadanos integrantes de la llamada Marea Rosa salieron a las calles en defensa de la democracia y la libertad.

En el caso de Orizaba, la marcha inició desde la alameda Francisco Gabilondo Soler, Cri Cri, hacia el parque Apolinar Castillo, en donde algunos ciudadanos dirigieron un mensaje desde el kiosco.

"Queremos justicia, queremos libertad, queremos paz. Hoy es el momento de manifestar nuestra inconformidad, hoy las instituciones del gobierno piensan que nos estamos chupando el dedo, que no nos damos cuenta de todo lo que está aconteciendo. No queremos represalias, no queremos injusticias, no queremos leyes que ataquen a la sociedad", expresó Gabriel Miranda, del Frente Nacional por la Familia en la región de Orizaba.