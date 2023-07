¿Se solucionó el conflicto con vendedores de flores en Orizaba?

El coordinador de Mercados y Comercio Informal de Orizaba, Eric Morales Reyes, señaló que los amparos que fueron promovidos por mayoristas de flores del mercado Venustiano Carranza y que se oponían a su traslado al de Cerritos fueron sobreseídos, por lo que actualmente ya no hay ningún problema.

Señaló que quienes habían externado alguna queja de que en Cerritos no había agua para regar sus flores fue el mismo grupo de siete personas que se negaban a ese traslado.

Sin embargo, posteriormente se pudieron dar cuenta de que había buenas condiciones para realizar sus ventas y que sus compañeros trabajaban con normalidad en la nueva ubicación.

"Realmente los que realizaron sus ventas no teníamos queja al respecto. Nosotros hemos estado al pendiente y no tenemos ninguna queja al respecto, fueron abastecidos con suficiente agua, entonces la verdad es que no tenemos ningún problema", apuntó.

Solucionado, problema con vendedores de flores de Orizaba

Morales Reyes apuntó que la inconformidad se dio el 2 de julio, y de nueve personas que había inconformes, seis no tenían cédula de empadronamiento ni tampoco argumentos para su amparo, por lo que estos fueron sobreseídos.

El coordinador de Mercados y Comercio Informal señaló que posteriormente platicaron con ellos y ya todos están allá, vendiendo.

Detalló que son 95 comerciantes entre follajeros y mayoristas de flor que empiezan sus descargas desde las 17:00 horas y ya a vender desde las 20:00 horas.

Señaló que actualmente están en los trámites de empadronamiento con todos porque es un requisito que se tiene que cubrir.