´Se analizará situación de autobuses de la línea Gallos en Orizaba´: Hugo Gutiérrez

Explicó que el problema es que si no cuenta con seguro, por ejemplo, en caso de accidente no se sabe quién va a responder.

Mencionó que el ayuntamiento no cuenta con una concesión, pero por parte de la SSP no habría ningún problema si la intención es beneficiar a la comunidad, pero se tienen que cumplir con todos los requisitos y ahí se tendría que acercar el ayuntamiento con Transporte para ver cómo se le puede ayudar, pero si no tienen concesión o con algún permiso, no pueden operar.

Comentó que instruiría al delegado de Transporte para que revisara este tema de los autobuses Gallos y también el servicio nocturno que da el ayuntamiento a través del llamado Búho, para ver cómo están.

"Todo lo que es trabajar sin papelería tiene infracciones. Puede ser desde una amonestación hasta una cuestión económica", puntualizó.

El secretario de SP aseguró que está del lado de los ciudadanos, pero en el transporte el servicio siempre tiene que estar asegurado, porque de nada sirve que alguien se suba a un transporte si no está asegurado, porque si hay un accidente, nadie responderá.

Cabe mencionar que el funcionamiento de dos unidades denominadas Gallo fue un compromiso del alcalde Juan Manuel Diez Francos como candidato, cuando anunció que habría dos autobuses recorriendo distintas colonias de la ciudad para dar el servicio.

En cuanto al transporte Búho, son dos unidades las que dan un servicio nocturno.