Rocío Nahle anuncia regulación y padrón de motocicletas en Veracruz

La gobernadora, Rocío Nahle, anunció que por cuestiones de seguridad se implementará un programa para regularizar a todas las motocicletas que se encuentran en circulación en Veracruz.

Expuso que en Coatzacoalcos se reportó la participación de un motociclista en el homicidio de una mujer.

"Entonces esto nos ha obligado a que nosotros trabajemos, vamos a trabajar en hacer un padrón, vamos a empezar con las motocicletas, un padrón de todas las motocicletas y les vamos a poner placas".

La mandataria estatal señaló que algunas unidades portan "hasta placas de coches", de ahí que no se les puede permitir transitar.

"Vamos a empadronar. Placas nuevas. Es que no saben todo lo que hemos encontrado (...), en unos meses empezamos con esto".

SERÍA REEMPLACAMIENTO

De acuerdo con la gobernadora, se trataría de un reemplacamiento para aquellas motocicletas que no están regularizadas.

"A ver, motocicletas que no traen placas o que traen placas de autos o que son placas sobrepuestas. El reglamento de las motocicletas; van hasta tres personas en una motocicleta, o sea, hay que meter orden, orden a las motocicletas, nada más".

Destacó que se trata de un medio de transporte ampliamente utilizado en Veracruz, por ello confirmó que también aplicará a todo tipo de motocicletas, incluyendo las que son eléctricas

"Todas, las eléctricas y las no eléctricas. Todas (...). No va a haber sanciones. A ver, aquí nosotros no queremos castigar a nadie, queremos ordenar. Ordenar porque se han presentado demasiados casos de personas en motocicleta, cuando vemos la motocicleta con placa sobrepuesta, no es el número de placa, es una placa robada, placas de autos que van y la sobreponen que incluso están más grandes.

"Hay que ordenar, todo, debe de haber orden en todos lados. Cuando hay orden, todo fluye mejor", reiteró.

NO SE COBRARÍAN RECARGOS

Además, Nahle García no descartó condonar adeudos para aquellos motociclistas que tienen adeudos en el pago de derechos vehiculares, reiterando que su intención es que exista orden.