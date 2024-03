Rocío Nahle afirma que sólo alquiló mansión en Boca del Río

La candidata de la coalición "Sigamos haciendo historia en Veracruz", Rocío Nahle García, afirmó que renta una mansión en la zona conurbada de Boca del Río.

Ante los cuestionamientos del también aspirante a la gubernatura de Veracruz, José Yunes Zorrilla, la morenista negó que se traten de propiedades de ella o de su esposo, José Luis Peña Peña.

"Efectivamente ayer el candidato del PRI y del PAN, José Yunes Zorrilla, salió a medios nacionales a difamarme sin prueba alguna, basándose en chismes de vecino, sin una sola prueba en su decir. No solo eso no es de hombres, sino de un verdadero intrigoso y difamador que pretende gobernar Veracruz, que no se le va a hacer", declaró Nahle García ante una radiodifusora local.

"Todo, todo lo que lo tienen enojado es porque renté, sí, renté una casa de 380 metros cuadrados en un fraccionamiento de Boca del Río, tengo rentada ahí una casa", aseguró la candidata.

YUNES Y LOZOYA

Además, Nahle García recordó el caso de Emilio Lozoya, ex director de PEMEX, quien declaró que entregó maletas de dinero a senadores por aprobar la Reforma Energética precisamente cuando José Yunes era senador de Veracruz.

"Qué vergüenza para nosotros, en la presidencia de la Comisión de Hacienda, y esas son declaraciones de un personaje que terminó en la cárcel, donde el PRI y el PAN abiertamente traicionaron a la patria y al pueblo de México, por eso no somos iguales".

Además, la morenista afirmó en la entrevista que será la única ocasión que hablará de este tema.

"Yo lo único que yo voy a decir de este tema porque yo sí trabajo. Todo el día estoy preparando mi campaña y escribiendo y redactando las propuestas que habré de presentar a los veracruzanos. Yo la verdad no me enredo en sus intrigas y todos sus disparates", mencionó.

De acuerdo con Nahle García, a partir del 31 de marzo iniciará una campaña política presentando propuestas, sin importar las críticas o señalamientos de la oposición.

"José Yunes va a quedar como un mentiroso. Y no me importa a mí que vaya a lloriquear a los noticieros nacionales, porque para mí, lo que más me importa, es el pueblo de Veracruz, no las notas de mentiras que pagan por publicar", agregó, para después enlistar algunas de sus propuestas de campaña.