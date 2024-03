Veracruz enfrenta crisis en salud, seguridad y economía: Hipólito Deschamps

El estado de Veracruz enfrenta una grave crisis en varios frentes, señaló el candidato a la gubernatura por el partido Movimiento Ciudadano (MC), Hipólito Deschamps Espino Barros.

Durante su visita al corporativo Imagen del Golfo, Deschamps destacó que estas dificultades han sido identificadas a partir del diagnóstico realizado con un Plan de Gobierno, fundamentado en las necesidades expresadas por la ciudadanía durante sus recorridos por toda la entidad.

"Yo veo 3 grandes crisis: una es la crisis de salud, la crisis de seguridad y por último la crisis económica que sin duda impacta a las otras dos. Yo creo que resolviendo la crisis económica que vive el estado de Veracruz, podemos resolver las otras dos (...) porque si la gente tiene dinero en su bolsillo, obviamente se puede atender con el doctor, no obligamos a nuestros jóvenes a que vayan a la delincuencia", afirmó Deschamps.

En su visión, con un mayor bienestar económico se puede reducir la vulnerabilidad a la delincuencia.

Deschamps resaltó que las carencias económicas y de oportunidades en Veracruz continúan empujando a los jóvenes hacia la delincuencia organizada.

ABANDONO A INFRAESTRUCTURA

Además, señaló la deficiencia y el abandono de infraestructura, especialmente en las carreteras, donde la falta de inversiones se traduce en baches y deterioro, afectando la movilidad y la economía local.

"Es imposible evitar los baches, tienes que caer en el menos hondo porque si no te vas, de verdad es un tema de desatención total. Hay falta de inversión en el estado de Veracruz de grandes empresas para que haya un sustento económico y haya sueldos dignos y la gente lo único que le queda es autoemplearse o medio autoemplearse porque apenas les alcanza para comer día a día", enfatizó Deschamps.

Respecto al inicio de su campaña para la gubernatura, mencionó que, aunque aún no tiene un lugar exacto, continuará recorriendo los municipios en busca de una estrategia diferente a la de sus competidores.

"Voy a seguir haciendo lo mismo que he hecho desde hace dos años; caminar, pero no nada más en campaña, eso es muy importante comentarlo, sino como gobernador, voy hacer un gobernador de a pie, voy hacer un gobernador que camine entre la gente, que hable con ellos porque es una nueva forma de hacer política que, por cierto, no lo hacía yo antes pero ya me enamoré y me he dado cuenta que es la forma de hacerlo", aseguró Deschamps, destacando la política basada en el contacto directo con la ciudadanía.