Rocío Nahle a Pepe Yunes: No oculto nada; mi patrimonio es público

La candidata a la gubernatura de Veracruz por Morena, Rocío Nahle García, mencionó que todas las acusaciones en su contra obedecen a que la oposición no levanta y va a perder la elección.

En cuanto a los señalamientos sobre su patrimonio, recordó que su declaración patrimonial es pública y su domicilio es en Coatzacoalcos desde hace 24 años, donde ha vivido con su esposo y sus hijas, además que en Boca del Río renta una casa.

Lamentó que, ante la desesperación por su inminente derrota, adopten un triste papel, propio de una persona y político de doble moral.

"Triste el papel del opositor José Yunes Zorrilla, en México, allá fue otra vez a lloriquear con Ciro Gómez Leyva, a decir, a denostar, yo desde aquí le vuelvo a decir que las campañas se ganan con votos y aquí en Veracruz, yo soy una persona clara, de frente, de trabajo.

"Soy una mujer de respeto y también respetable y soy una mujer que siempre he dado resultados", enfatizó.

Recordó que, en redes sociales, Yunes Zorrilla, en su estrategia ha mencionado y mostrado unas fotografías de su casa en Coatzacoalcos donde habita desde hace 25 años con su esposo e hijas.

"Y no sé si eso para él esté mal, pero eso es lo que comúnmente hacemos las familias", expuso.

"En mi vida privada soy una mujer congruente, yo tengo una familia normal, una relación, yo no me manejo como él, con una doble moral, y eso es otra cosa yo ahí no me meto, pero eso es lo que deben ver los veracruzanos.

"Él decidió caminar hacia el insulto nuevamente allá en Ciudad de México, nuevamente difamándome con mentiras y falacias, característico de un mal perdedor", expresó.

Asimismo, Nahle García puntualizó que su declaración patrimonial es pública desde hace más de nueve años, tres como diputada federal y senadora y cinco años de secretaria de Energía, con 38 años de residencia en Coatzacoalcos donde su domicilio y trayectoria es conocida.

"Nuevamente José Yunes fue a lloriquear a Ciudad de México, mientras nosotros estamos trabajando a ras de suelo. Hoy amanecí en Tuxpan, contenta, de buenas, y vamos más tarde a Tamiahua y a otros dos eventos hoy", apuntó.

Rocío Nahle insistió que ella es una profesional, una mujer preparada y una mujer de respeto; "y sí le voy a entrar al debate político porque eso debe ser, pero con propuestas y en mi vida privada y en mi vida pública siempre me he conducido a una manera recta.

"Él (Yunes Zorrilla) en su vida privada y pública es un doble moral", sentenció.