Que Diez consulte si solicita o no pensión, una ridiculez: Huerta

"El presidente municipal de Orizaba, Juan Manuel Diez Francos ya está bastante grandecito para tomar una decisión y no andar poniendo a consideración de las redes sociales si solicita o no su pensión de 65 y más; me suena a retórica, demagógica y ridícula esa consulta", afirmó el delegado federal Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

Esto tras la publicación que hizo el alcalde orizabeño, preguntando si debería inscribirse y cobrar la pensión de 65 y más que otorga el Gobierno de la República a los adultos mayores al tener ya 71 años.

"Todos tienen derecho yo lo he dicho que hasta nuestros adversarios más acérrimos, los más inconformes con que se acabe la corrupción, los privilegios, tienen derecho a la pensión al cumplir los 65 años. Lo que yo digo es que debería tener poquita vergüenza y ponerse a servir a los ciudadanos", dijo.

Recordó que el alcalde se negó rotundamente a la donación de un terreno para la creación de un Banco del Bienestar, negando con ello "el apoyo a la ciudadanía".

"Yo ponía el ejemplo del banco que nunca apoyaron con un predio, que no apoyan con espacios para eventos sociales que los programas necesitan desarrollar, hemos tenido que acudir aquí a Ixtaczoquitlán; ahora venimos porque le corresponde a Ixtaczoquitlán".

Pago de apoyos

Señaló que para el próximo pago de tandas, la Secretaría del Bienestar estará apoyándose de las instalaciones de las escuelas porque el Ayuntamiento de Orizaba nunca tiene espacios disponibles.

"Vamos a estar yendo a las escuelas, ahí no nos pueden hacer bronca, pero cuando vamos a pagar Tandas nos tenemos que ir a buscar a los municipios de a lado porque no tienen el espacio, porque los espacios públicos para él solo es para hacer negocios, entonces no puede ser posible".

Cuestionado sobre si sería correcto o necesario que cobrara una pensión, pues se trata de un empresario que cuenta con bastante dinero, el funcionario federal reiteró que es un derecho constitucional.

"Es un derecho universal; yo digo que ya ponerlo a consideración de las redes me suena a retórica, demagogia. Me parece que ya tiene edad suficiente para él responder las cosas, no necesita preguntar eso, como que se anda queriendo hacer mucha promoción, algo ha de querer y no necesariamente servirle al pueblo".

Tras preguntarle finamente si podría tratarse de una campaña, Manuel Huerta Ladrón de Guevara reiteró: "Algo ha de querer pero no servirle al pueblo, sino ni andaría preguntando esas cosas, es ridículo la verdad, pero ya, ahí la dejamos".

Antecedentes

Cabe recordar que el presidente municipal y empresario orizabeño, Juan Manuel Diez Francos, este martes hizo una publicación en sus redes sociales, preguntando a la ciudadanía orizabeña si solicitaba su pensión universal de adulto mayor.

Dicha publicación ha 'encendio' a los cibernautas; algunos mostrando su apoyo y otros su rechazo; al momento de esta publicación, el mensaje lleva más de mil 600 reacciones y mil comentarios.