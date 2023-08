Reporta Amotac hasta 20 asaltos a la semana en autopistas de Veracruz

Hasta 20 asaltos de manera semanal registra la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Amotac) en ambos sentidos de la autopista 150D Puebla-Orizaba.

Aunque las autoridades digan "ya chole" y afirmen que no pasa nada, todos los días hay accidentes, robos, asaltos y hasta muertos, como el integrante del equipo de seguridad privada del grupo musical Fuerza Regida, suscitado este martes 29 de agosto.

"No veo por qué decir ´ya chole´, no sé si tenga malos informantes o si tendrán otros datos pero nos gustaría que se dieran la vuelta en un carro, en un tráiler y que no traigan custodios ni guaruras.

"Ellos no lo han sufrido, se la pasan negando la información, dicen que no pasa nada cuando a diario accidentes, a diario muertes, robos; no creo que esto que está pasando en la autopista sea una edición de uno de nuestros conductores o transportistas", informó el delegado en Veracruz de la Amotac, Valentín Romero Trujillo.

Inseguridad sigue en autopistas de Veracruz: Amotac

Afirmó que el transportista no tiene tiempo para estar inventando temas de inseguridad en carreteras; "quién va a estar inventando un tema de estos, sí existen; que ellos no quieren ver esto y quieran engañar. Todos los transportistas y la ciudadanía no me van a dejar mentir y la ciudadanía lo han vivido, aunque el gobierno diga que no".

Romero Trujillo enfatizó que estos problemas de inseguridad no son únicos en los límites de Veracruz y Puebla, pues existe una grave problemática a nivel nacional.

"Antes nosotros no escuchábamos que en Chihuahua, en Ciudad Juárez hubiera robos y hoy ya los hay".

Lamentó que los gobiernos de Veracruz y Puebla continúen "echándose la bolita" en lugar de ponerse a trabajar y reforzar la seguridad en la zona de Magueyes, en Maltrata, Veracruz y San José Cuyachapa, en Esperanza, Puebla.

"En lugar de echarse la bolita entre autoridades uno y otro que se pongan a trabajar, hoy vemos menos presencia de la Guardia Nacional en carreteras cuando el Gobierno Federal nos presume de otros estados de la República, es muy importante que se pongan a trabajar".