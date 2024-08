Reglamento de Río Blanco: ¿eutanasia animal disfrazada de bienestar?

Ante la serie de declaraciones que han hecho algunos animalistas asegurando que se habrán de matar a los animales que estén en la vía pública del municipio de Río Blanco, el coordinador de Bienestar y Salud Animal, Marcelo Antonio González Camiro, dejó en claro que el Reglamento Animal que está próximo a ser aprobado en el Congreso del Estado, el cual contempla la "eutanasia", ésta no se aplicará de manera indiscriminada.

"No es el hecho como lo están manejando que en Río Blanco vamos a matar perros sin ninguna razón, ni tampoco es el hecho de que, vamos a ser redadas indiscriminadamente, no es así, nosotros lo que vamos a atender es el perro en condición de calle; con ese reglamento lo que nosotros vamos a hacer es que la gente se haga responsable de sus animales y que le den los cinco derechos básicos", dijo.

Subrayó que en el caso de los perros ferales o agresivos, se busca establecer que haya condiciones para ellos y que no puedan estar causando problemas en la sociedad, ya que estos animalitos, sufren maltrato animal solo por morder y las personas los agreden, los atropellan, pasan condiciones deplorables en la calle y a la intemperie, además de que tienen que robar alimento y pasar cuestiones muy difíciles.

González Camiro, añadió que el procedimiento a seguir en estos casos es que, se llevan a resguardo, se esterilizan, se vacunan y se ponen en adopción responsable.





DEFIENDEN SACRIFICIO DE ANIMALES

Destacando que aunque en el reglamento dice que se van a sacrificar pasados los 30 días si no hay reclamo, es por qué si no, se cae en el maltrato animal al tener encerrado un animal toda su vida lo cual no es posible y no es razonable.

"Quizá lo tomen a manera de presión en el sentido de que 30 días y lo matan nosotros no pretendemos eso, sabemos que hay personas muy responsables personas con las que estamos trabajando que seguramente van a hacer algo de que lleguen los 30 días vamos a estar ya en un lugar responsable de los animalitos".

El coordinador municipal de Bienestar y Salud Animal, manifestó que él solamente levanta a un animal de la calle porque existe algún reporte de agresión, para la observación de los 10 días o bien porque es un perro que está realizando agresiones continuamente sumando en lo que va del año un total de 30 agresiones severas.

Refirió que el reglamento de Bienestar y Salud animal del municipio de Río Blanco se hizo un trabajo con compañeros regionales y con el Colegio de Médicos Veterinarios, "con la doctora Claudia López Platas ella nos ayudó en este trabajo y los demás compañeros tanto el médico Salvador de la jurisdicción sanitaria todos estuvimos en mesas de trabajo para desarrollar este reglamento".

Por último, manifestó que se trata de un reglamento que está hecho con bases científicas y basado en la ley, ya que en esté no se está violando en ninguno de sus artículos.