Registros en mal estado se convierten en 'trampas' peligrosas en Orizaba

En una trampa mortal se han convertido los registros de instalaciones subterráneas, al parecer de electricidad, que hay en la ciudad, pues las planchas metálicas que los cubren se ponen resbalosas con las lluvias y muchas personas se han caído, la más reciente hace una semana sobre la banqueta que está en la calle Madero casi esquina con la avenida Colón, en Orizaba.

"Una mujer se resbaló y quedó totalmente tirada y mencionaba que no se podía levantar porque le dolía, entonces hubo gente que pidió el apoyo de las unidades de Emergencia y acudieron elementos de Protección Civil y se la llevaron en ambulancia", comentó una ciudadana a la que le tocó presenciar el accidente.

Sin embargo, empleados de comercios del centro de la ciudad mencionan que es constante que las personas se resbalan y caigan en esos puntos cuando comienza a llover, pues se vuelven muy resbalosos, aunque afortunadamente, en la mayoría de los casos no pasa a mayores y se levantan.

La señora Carmelita, de 58 años, comentó que para caminar usa zapatos sin tacón, porque ya no aguanta caminar con tacones, pero en cuanto empieza a brisar es una preocupación para ella, pues tiene que ir caminando con mucho cuidado ante el temor de un resbalón.

Comentó que además de las planchas metálicas resbalosas, de las cuales también hay en la Calle Real casi esquina Madero, hay algunas tapas de registros que tienen bordes y tornillos salidos, como una que está en Madero por enfrente del Palacio de Hierro, en donde una vez tropezó porque no vio uno de esos tornillos y se cayó de frente.





"Me lastimé mi pierna, me la raspé y me salió sangre, además de que rompí mi pantalón y por casi una semana me dolió mi pierna para caminar. Ahora también vi que los letreros de vialidad que pintaron para marcar el Uno por Uno sobre la calle también se ponen resbalosos cuando llueve", mencionó la ciudadana.

La señora hizo un llamado a las autoridades para que tomen esto en consideración, pues quizá ni siquiera caminan por las calles de Orizaba y no se han percatado de esto, pero es mucha la gente que sí tiene que caminar para ir de un lugar a otro y se arriesgan a un tropezón o una caída.