Reformas de AMLO, base para fortalecer derechos en Veracruz y México: Nahle

La gobernadora electa de Veracruz, Rocío Nahle García, expuso que las reformas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador son la base para fortalecer al Estado Mexicano y los derechos.

Explicó que es necesario devolver al Estado las facultades que "el neoliberalismo trató de restarle" bajo la creación de organismos autónomos y la excesiva intervención del Poder Judicial en la vida pública y política de México.

Recordó que el periodo neoliberal inició con el expresidente Carlos Salinas de Gortari y se agudizó con sus sucesores, quienes a través de organismos autónomos crearon un gobierno paralelo para debilitar al Estado.

La gobernadora electa y quien fue secretaria de Energía de la Nación en el gobierno de López Obrador, refirió que, por ejemplo, en esa Secretaría y en el gobierno de la transformación se cambiaron a los comisionados y se nombraron técnicos y especialistas afines para lograr un verdadero balance energético en el país.

Antes, citó como ejemplo, la Comisión Reguladora de Energía, que es el órgano rector, estaba a cargo de la Secretaría de Energía y el Estado era el responsable de regular, de dar las autorizaciones y del crecimiento hasta que llegaron los organismos autónomos.

"Se crearon estos organismos y dijeron no, van a ser autónomos al gobierno y nosotros en el Senado, las fracciones políticas vamos a nombrar comisionados y se formaron cuotas de personajes afines al PAN, al PRI, al PRD, le daban una posición porque se tenían esas cuotas".

Cuotas de poder, detrás de protestas

"Este es el motivo de las protestas en todo el país", abundó, mismas a las que todo ciudadano tiene derecho pero que en este caso carecen de argumentación, incluidos personajes veracruzanos de oposición a Morena que intentan "desestabilizar el entorno social pero hoy los ciudadanos están informados".

"Esto lo digo porque hay personajes políticos de Veracruz, mis opositores realmente quienes cuando fueron senadores y diputados votaron a favor de las reformas privatizadores, de crear estos organismos para debilitar al Estado y de ser comparsas para debilitar a personajes para cuidar los intereses privados y acabar los intereses públicos".

Detalló que lo que se plantea es eliminar esos organismos autónomos y que las facultades regresen a las debidas secretarías, por ejemplo la Cofece, que es de competencia económica regresará a la Secretaría de Economía.

Basta recordar que los organismos autónomos tenían además como objetivo proteger a la iniciativa privada, porque según ellos, no podía haber monopolios ero, en un contrasentido, consideraban a CFE y a Pemex monopolios "y por ejemplo a Telmex no, destacó".

Reforma al Poder Judicial

En el caso de la reforma al Poder Judicial también será aprobada porque "ha quedado en una evidencia grotesca yo diría, las protestas del Poder Judicial", subrayó.

Los ministros, como todo funcionario o autoridad pública o legisladores, como los llamados plurinominales deben ser electos, está en la Constitución.

"No entiendo por qué no quieren que sea por elección los ministros de la corte, los jueces, cuando hemos dicho que todos los que representamos vamos a las urnas para que el pueblo elija y en eso también va el tema de los pluris.

"Que en este gobierno el presidente López Obrador dijo no deben existir, ha cambiado la situación política del país incluso la politización y la democracia en México han avanzado porque hoy pareciera que las pluris son pagos de cuota y refugio de quienes buscan fuero", agregó.

En el caso de quienes aspiran a un curul en el Congreso de la Unión, sean los de oposición o los de Morena, deben tener calidad moral para asumir el cargo.

"Por desgracia, muchos únicamente, desean tener fueron y evadir a la justicia como es el caso de panistas como César Nava o Miguel Ángel Yunes Márquez

"Trae orden de aprehensión y no sé qué tantas cosas más, en lugar de aclarar y dar la cara también entrar por atrás yo no digo que deban o no deban estar en el Senado, lo que si digo es que deban tener el garante moral, la representatividad.

"Eso le urge a México, son los nuevos tiempos políticos", enfatizó.

Esa familia, agregó, los Yunes han sido diputados federales y senadores aprobaron las privatizaciones y ahora, en un doble discurso, consideran un retroceso el fortalecimiento del Estado.