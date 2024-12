Reducen lista de aspirantes a elección judicial, cada vez hay menos veracruzanos

Este domingo, los comités de Evaluación del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo, presentaron su lista de aspirantes a la elección judicial que habrán departicipar en la etapa de la tómbola, con miras a la elección judicial.

En las listas previas, aparecían casi 600 abogados veracruzanos que buscaban llegar a la elección ya sea de ministros, magistrados o jueces federales, pero ahora son aproximadamente 130 los que lograron acreditar experiencia, conocimientos y preparación.

Dentro de los nombres de aspirantes que resaltan, están los que participarán en la elección de ministros como son el ex procurador y ex magistrado Eduardo Andrade Sánchez y la ex procuradora de la Defensa del Menor, Lutgarda Madrigal Valdez que aparece en ambas listas.

Entre quienes aspiran a participar en la elección para magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial aparecen las magistradas Denisse de los Ángeles Uribe Obregón y Aylet García Cayetano, en el caso de la primera aparece en ambas listas.

Para el Tribunal de Apelaciones destaca que aparece en la lista la actual magistrada Lizbeth Hernández Ribbon.

Otros más, que aparecen en la lista del Poder Ejecutivo para buscar que la suerte de la tómbola les permita llegar como candidatos a magistrados federales son el consejero del OPLE, Roberto López Pérez; el magistrado Humberto Oliverio Hernández Reducindo; y la magistrada Itzel Castro Castillo.

Quien busca un espacio en la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está la hoy magistrada presidente del TEV, Tania Celina Muñoz Vázquez.

Mientras que para la elección de jueces federales, destacan los casos del contralor interno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz, Héctor Viveros Díaz de la Vega Martínez; y el abogado Arturo Nicolás Baltazar.