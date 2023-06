Reconocen inestabilidad de horarios en Conalep; Federación 'cambió las reglas'

El director de Conalep en Veracruz, Jesús Guillermo Arévalo Owseykoff, reconoció que no hay una estabilidad de las horas/semana/mes que le tocan a cada docente en este sistema, pues pueden variar de ocho horas la mínima hasta 20 horas como máximo.

Sin embargo, indicó que esto se debe a una omisión de la Federación "al cambiar las reglas del juego" cuando los mandan a nivel medio superior.

Recordó que el Conalep nació como coinversión con el sector productivo en donde las carreras eran terminales, el sector pagaba a los docentes y la institución proporcionaba el servicio de los planteles; de ese modo, se atendía la necesidad que había por parte de las empresas.

"Las cosas cambian en el año 2000 cuando empiezan un programa de ProCEIES (Programa de Complementación de Estudios para ingreso a la Educación Superior), y entonces se crea un cuarto año para que pudieran tener una validación de los estudios de bachillerato.

"Es hasta el 2003 cuando ya la Federación nos manda a Medio Superior y es ahí donde, en ese punto, hubo una omisión por parte de la Federación, cambian las reglas del juego, al ya no ser carrera terminar y ser bachillerato técnico. Obviamente esa normatividad no se adecua, no se ajusta", explicó.

Arévalo Owseykoff destacó que la contratación es por horas/semana/mes, como en otros sistemas y la carga mínima es de ocho horas y la máxima en 20 y sólo se pagan horas frente a grupo.

Agregó que con ayuda del Gobierno del Estado se han tenido que buscar estrategias para cumplir con la transversalidad de la educación media superior.

Entonces, es una situación que viene de origen, pero esperan que con el nuevo marco curricular común puedan darse mejores condiciones porque finalmente van enfocados al desarrollo de los estudiantes.

Señaló que hacen falta horas para actividades paraescolares, por lo que se ha hecho un gran esfuerzo para contratar maestros de educación física, artes, deportes, cultura, y para eso se han creado algunos mecanismos financiados por el gobierno estatal.

HARÁN CONTRATACIONES POR HONORARIOS PARA CÓRDOBA

Entrevistado durante la inauguración del nuevo plantel de Conalep en Córdoba, Arévalo Owseykoff destacó que habrá nuevas contrataciones para este plantel bajo el esquema de honorarios y se espera el reconocimiento de las horas/semana/mes por parte de la Federación e incluso de las plazas administrativas.

Mencionó que mientras Hacienda no reconozca las plazas la contratación será por honorarios.

El director general de Conalep en Veracruz indicó que se está buscando una capacidad de atención de 800 alumnos para el plantel de Córdoba, que cursarán mecatrónica y administración, y en una segunda etapa se pensaría en una nueva carrera.

Cabe mencionar que recientemente maestros de Conalep señalaron que el hecho de no tener una certeza en sus horas/semana/mes les afecta, pues en un semestre pueden tener 20 y al siguiente reducirles su ingreso a menos de la mitad, lo cual les afecta en el sustento para sus familias.