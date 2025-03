Realiza IMSS Veracruz Norte primer trasplante de Células Troncales Hematopoyéticas

En el marco de su 55ª aniversario, la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE), Hospital de Especialidades (HE) No. 14, del Centro Médico Nacional (CMN) "Adolfo Ruíz Cortines, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Veracruz Norte realizó de manera exitosa su primer trasplante de células troncales hematopoyéticas (médula ósea, células madre), a un paciente masculino de 24 años, estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial.

La jefa del Servicio de Oncohematología, doctora Elba Nydia Reyes Pérez, indicó: "en el 2022, el paciente fue diagnosticado con Linfoma de Hodgkin, tras notar una tumoración en el cuello y realizarse una biopsia; fue enviado a esta Unidad Médica de Alta Especialidad, donde se le administró tratamiento con quimioterapia y después de recibir tres líneas diferentes de medicamentos, se logró controlar la enfermedad, por lo que fue considerado como candidato a realizar un trasplante de células troncales hematopoyéticas para disminuir el riesgo de recaída temprana".

Posterior al protocolo correspondiente, el día 16 de enero de 2025, ingresó a la nueva Unidad de Trasplante de Médula Ósea, para dar inició con el proceso de movilización celular. La cosecha (recolección) de células troncales dio inicio el día 21 de enero en el Centro de colecta de células trocales, para ser almacenadas y custodiadas por el Banco de Células Troncales, a cargo del jefe del Banco de Sangre, doctor Walter Hiram Rojas Sainz y con la colaboración de la química Yuriko Azeneth Rieviello Sifuentes.

Posteriormente, el paciente recibió altas dosis de quimioterapia, con el objetivo de eliminar las células malignas residuales. El trasplante se llevó a cabo el día 24 de enero de 2025, donde se le implantaron (infundieron) nuevamente sus células previamente cosechadas (extraídas) mediante aféresis. Este procedimiento conlleva un periodo de mielosupresión severa, lo que implica una reducción significativa de las defensas. El paciente recibió cuidados especializados por un equipo multidisciplinario, lidereado por la subjefa de Enfermería, Xóchilt Román Pérez.

Actualmente, el paciente ha recuperado por completo la celularidad de su médula ósea, por lo que el día 12 de febrero, se dio de alta sin complicaciones relacionadas al procedimiento, para continuar sus cuidados en domicilio, con la vigilancia del equipo de Trasplante de Células Troncales Hematopoyéticas, y de la hematóloga Martha Audelo Guzmán, responsable de la atención del paciente.

Por otra parte, el director de la UMAE, doctor Víctor Bernal Dolores, destacó: "la nueva Unidad de Trasplante de Células Troncales Hematopoyéticas, se consolidó tras varias etapas de planeación, que incluyeron trabajos de obra para adecuación y creación de las áreas de Hospitalización, Centro de Colecta y Banco de células troncales, los cuales deben cumplir con estándares especializados de bioseguridad que este tipo de pacientes requiere; además de capacitación y adiestramiento para que el personal se encuentre calificado".

El paciente Jesús Javier "N" expresó: "aquí en el Seguro de Veracruz el trato pues ha sido muy bueno, todos siempre están al pendiente de ti, solamente agradecer a todos los del Seguro, al director y más que nada a las doctoras Reyes y Audelo, que fueron las encargadas de llevar este proceso y que aún me escriben para preguntarme como voy. La doctora Audelo Guzmán, es la que me atiende y la veo cada semana, me hace análisis, estudios de sangre; también agradezco al doctor Mendoza que, es con quien empecé con el mi tratamiento, así como a los enfermeros que aportaron su granito de arena".

Asimismo, el derechohabiente añadió: "invito a quienes están pasando por lo mismo y que son candidatos al trasplante de médula, a que no tengan miedo y aprovechen esta oportunidad que da el IMSS para mejorar su calidad y esperanza de vida".

El doctor Bernal Dolores agradeció el apoyo del director general del Seguro Social, maestro Zoé Robledo Aburto, para que este servicio fuera posible en la UMAE de Veracruz, la cual cuenta ahora con la capacidad de realizar trasplantes de riñón, córnea y médula ósea, lo que permite ofrecer una atención oportuna a la población derechohabiente de las representaciones en Veracruz Norte, Veracruz Sur, Tabasco y parte de Oaxaca.