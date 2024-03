¿Qué sabemos de Emmanuel Cid Villa? Familiares denuncian extorsiones

A 16 días del secuestro de Emmanuel Cid Villa, sobrino del exalcalde de Acultzingo, Salomón Cid Villa, y trabajador del ayuntamiento, sus familiares desconocen su paradero. Desafortunadamente, admitieron que han recibido llamadas amenazantes y de extorsión, pero no han caído en el juego.

"No tenemos avances. Nada más nos traen con que mañana vamos a levantar hechos, vamos a ver cuál es el motivo, cómo se lo llevaron y todo pero hasta ahorita no han venido los peritos, ni siquiera fue a la casa de esta persona a ver qué había sucedido, absolutamente nada".

Lamentaron la nula intervención del Gobierno del Estado y la Fiscalía General para dar con el paradero de Emmanuel.

Confirmaron que ya interpusieron una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas con sede en Orizaba con la finalidad de que se agilicen las investigaciones, aunque desafortunadamente, afirman, han sido nulas.

"Ya interpusimos denuncia en Orizaba y hasta ahorita ese tipo de personas no han venido a dar fe de cómo se lo llevaron, por qué lo sacaron de su casa y hasta ahorita nada, no tenemos respuesta de nadie".

'No merece ser alcalde; que renuncie'

Un familiar de Emmanuel afirmó que su primo es trabajador del ayuntamiento y supuestamente amigo del alcalde, Luis Alfredo Cruz López; "se supone que se hacía llamar su mejor amigo, él lo dijo, ´él es mi mejor amigo, él fue mi alumno´.

"Se quiso colgar por cosas que no le competen y dónde está ahorita (...), por qué no da la cara si es su trabajador, si siendo un trabajador de su propia instancia no hace nada, qué le hace pensar que va a hacer algo por alguno de nosotros como pueblo.

"No lo va a hacer, es por eso nuestra protesta como pueblo que estamos unidos, porque no merece tener ese cargo como alcalde si no piensa dar la cara por su municipio y sus 32 comunidades, no merece este puesto de alcalde, que mejor se vaya".

La esposa y la madre del desaparecido admitieron que ya han recibido llamadas intimidatorias, con groserías, amenazantes y también de estafadores.

"Se han hecho llamadas pero con groserías, nada más para insultarnos y amenazarnos pero nada en concreto. Sí han pedido rescate pero han sido falsas llamadas, son de extorsión y de ellas ya tienen conocimiento las autoridades, aunque no hacen nada".