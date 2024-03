Granaderos intentan liberar accesos a Acultzingo tras protesta por persona desaparecida (+ VIDEO)

Granaderos de la Policía Estatal y de la Fuerza Civil intentaron desalojar la manifestación que realizan pobladores y familiares de Emmanuel Cid Villa, quienes exigen su aparición con vida tras haber sido levantado por hombres armado el 22 de febrero.

Además, exigen que se instale una base de fuerzas federales para que se garantice la seguridad del pueblo.

A pesar de que los granaderos retiraron un autobús que usaban para bloquear la circulación de la carretera federal 150 Orizaba-Tehuacán, a la altura de la cabecera municipal, el tráfico continúa cerrada debido a que los habitantes se niegan a retirarse.

Se espera que arriben más oficiales con escudos y toletes a la zona para retirar esta protesta que inició desde las primeras horas del miércoles 6 de marzo.

Por esta acción se reporta que hubo siete mujeres lesionadas, de las cuales cuatro son adultas mayores.

'Se van a quedar sin seguridad'

Este intento de desalojo se dio mientras una comisión dialogaba con autoridades estatales y con el presidente municipal Luis Alfredo Cruz López en las instalaciones del Mando Único de Córdoba, y en la que no hubo ningún tipo de acuerdo.

"El día de ayer hubo una reunión con el presidente municipal, él se comprometió en gestionar para que se instale un destacamento de la Marina, del Ejército o de la Guardia Nacional porque nosotros no queremos a los estatales aquí, no confiamos en ellos.

"El día de hoy nos trasladamos hasta la ciudad de Córdoba y en la reunión el presidente prácticamente desconoció nuestro movimiento, desconoció al pueblo".

Los manifestantes dijeron que, durante la reunión, exigieron la salida de la Secretaría de Seguridad Pública y la respuesta de la Secretaría de Gobernación, afirmaron, fue tajante: "si ustedes no retiran el bloqueo, olvídense de la seguridad, el pueblo se va quedar sin seguridad", sostuvieron.

"Mientras nos mandan a traer para un diálogo, acá en el pueblo más de 60 granaderos se formaron de lado a lado y sin indicaciones de nadie comenzaron a agredir, empujar y desalojar a nuestra gente.

"Aprovecharon que nosotros estábamos en el Mando Único en la reunión, mientras acá hasta balazos hubo y lesionaron a siete mujeres, entre ellas cuatro de edad adulta.

"Y su respuesta fue tajante, la Policía Estatal no se retira, quiten su bloqueo y se les brindará seguridad, si no olvídense de la seguridad, se les va quitar toda la seguridad. Y ya nos la quitaron pero por muchos años, nosotros hemos estado sin seguridad así que no los necesitamos".

Aseguraron que como pueblo se organizarán para defenderse y resguardarse; "para qué queremos ese tipo de policía, quieren que nos resguarden a nosotros cuando se están metiendo con el pueblo, nosotros podemos cuidarnos solos".

Sobre si hay temor de que pudieran ser desalojados durante las próximas horas, admitieron que sí, pero se mantendrán firmes para defender a su pueblo.

"El miedo ya lo perdimos desde hace mucho, aquí se han vivido muchas cosas, secuestros, cobros de piso; ahorita tocó a mi familiar y eso no es justo, nosotros aquí somos gente humilde y trabajadora.

"Yo creo que cada quien hace lo posible por salir al día y se supone que si tenemos autoridades competentes para que nos cuiden y nos respalden, no tienen por qué hacernos eso".

Confirmaron que quienes intentaron desalojarlos se replegaron en las instalaciones del Palacio Municipal, por lo que no descartan ser sorprendidos caída la noche. Aun así, aseguran que permanecerán firmes.

"Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, y que dé la cara el alcalde y el gobernador".

Mientras, los pobladores se mantienen a la expectativa por la posible llegada de más granaderos.