PVEM aprueba intervención de FGR para investigar homicidio de Benito Aguas

El dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el estado de Veracruz, Edgar Herrera Lendechy, consideró positivo que la Fiscalía General de la República haya tomado la decisión de atraer la investigación del homicidio del diputado federal Benito Aguas.

Al mismo tiempo lamentó los hechos violentos en los que perdió la vida el legislador federal.

También reconoció la pronta atención y disposición del Gobierno del Estado y las autoridades encargadas de la impartición de justicia para esclarecer este caso y garantizar justicia.

Al respecto, el líder del PVEM destacó el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum, Pardo, desde la conferencia en Palacio Nacional, al darle toda la atención y respaldo a la gobernadora Rocío Nahle García, respecto a la decisión de que la Fiscalía General de la República atraiga la investigación, agradeciendo también las muestras de solidaridad hacia la familia del diputado. "Pedimos evitar especulaciones y confiar en el trabajo de las autoridades".

Herrera Lendechy rechazó que el ex legislador hubiese recibido amenazas a su persona, pues fue notoriamente una persona sencilla y cercana a su gente. "No tenemos conocimiento de que hubiera recibido amenazas o solicitado seguridad. Hoy su pérdida no solo afecta al Partido Verde, sino a toda la sociedad de Zongolica".

El representante del partido reiteró el llamado a las autoridades competentes para esclarecer los hechos, respetar las líneas de investigación y entregar resultados claros que permitan hacer justicia.

"Es un momento de consternación y dolor para todos los que conocimos y trabajamos con Benito. Era un hombre incansable, cercano a su comunidad y comprometido con la labor social. Perdemos no solo a un gran legislador, sino a un amigo al que siempre recordaré con cariño".

Herrera Lendechy subrayó que la seguridad no solo es una exigencia partidista, sino una prioridad social que abarca a toda la ciudadanía, partidos y sectores para que las autoridades otorguen certeza y seguridad.