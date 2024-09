PT será cuidadoso ante eventual incorporación de los Yunes

El titular de la Comisión Ejecutiva Estatal del Partido del Trabajo (PT), Vicente Aguilar Aguilar, declaró que el dicho instituto político será "cuidadoso" de a quién le abren la puerta.

Esto, luego sobre ser cuestionado sobre el rumor y versión que señala que Miguel Ángel Yunes Linares y su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez podrían adherirse al PT.

"No creo que los petistas lo vean con muy buenos ojos, pero hay que reconocer algo, este partido es un partido nacional, y obedece a la Dirección Nacional, y la Dirección Nacional, no nos ha manifestado nada sobre ese tema. Es un personaje muy conocido y la historia los veracruzanos la conocemos y por eso no creo que abone a la democracia de la Cuarta Transformación, ni del Partido del Trabajo", expresó.

De igual forma, se dijo respetuoso de los acuerdos que la cúpula nacional del PT tome, pero insistió que en Veracruz prefieren ir solos que mal acompañados.

"Obedeceríamos línea nacional, es un partido nacional y si el partido así lo mandatara, tenemos que acatar ese mandato, pero debemos reconocer que nuestra dirigencia nacional es muy cuidadosa de ese tema y a la fecha no ha manifestado ninguna expresión sobre ese tema", declaró.

Reiteró que debe esperarse para saber si la dirigencia nacional ve viable el que pudiera adherirse pero puntualizó que en Veracruz el PT tiene "grandes dudas" sobre dicho personaje.