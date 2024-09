Morena me invita a sus reuniones en el Senado y yo asisto: Yunes Márquez

El senador Miguel Ángel Yunes Márquez confirmó su asistencia a reuniones de la bancada de Morena, aunque no definió si se sumará a esa fuerza política.

Al término de la instalación de la Comisión de Justicia del Senado, el político veracruzano explicó que ha sido invitado por integrantes de ese grupo parlamentario, pero aún no ha tomado una decisión sobre su incorporación.

"Me invitan, me han invitado, estoy participando, pero todavía no...", declaró Yunes Márquez, al ser consultado sobre su participación en dichas reuniones.

IMPUGNACIÓN

El senador, quien fue expulsado del Partido Acción Nacional (PAN) tras votar a favor de la reforma judicial, negó que Claudia Sheinbaum, exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, le haya invitado a unirse a Morena.

"No, no, fui a platicar con ella, a desearle mucho éxito en su gobierno. Estoy seguro que le irá muy bien y platicamos acerca de la reforma judicial. Fue una plática corta, pero creo que muy productiva", comentó.

A pesar de su asistencia a las reuniones de Morena, Yunes Márquez reiteró que no ha decidido si se integrará a la bancada de senadores del partido, ni tampoco aclaró si ha sido invitado.