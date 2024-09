PT denuncia rezago en dictaminación de 14 iniciativas en Veracruz

El diputado local de Veracruz por el Partido del Trabajo (PT), Ramón Díaz Ávila, señaló la falta de avance en al menos 14 iniciativas que ha presentado desde el inicio de la actual Legislatura, las cuales abarcan temas de diversidad sexual y medio ambiente.

A pesar de sus reiteradas solicitudes para que se dictaminen, dichas propuestas siguen sin ser abordadas por las comisiones correspondientes.

Díaz Ávila explicó que, para evidenciar el retraso en la dictaminación, ha entregado pasteles en cada aniversario de las iniciativas, como un acto simbólico de burla ante la inacción legislativa.

"Hemos hecho burla en ocasiones porque las iniciativas que un servidor presentó ya les hicimos dos pasteles y ahora viene el tercer pastel este próximo diciembre. Las iniciativas que presentamos al inicio de la Legislatura siguen guardadas en comisiones", expresó.

El legislador señaló que ha solicitado en diversas ocasiones a sus colegas, incluidos aquellos que forman parte de la coalición de la Cuarta Transformación, que dictaminen a favor o en contra de sus propuestas, pero hasta el momento no ha recibido respuesta.

"He pedido muchas veces a todos los compañeros diputados que dictaminen, sea a favor o en contra, pero es necesario. He pedido que todas las que he presentado tengan continuidad", afirmó.

EN LA CONGELADORA

Entre las iniciativas que permanecen sin dictaminar se encuentran la Ley de Identidad Sexogenérica, la creación de una Fiscalía Especializada para atender crímenes de odio por orientación sexual y homofobia, y la prohibición de las terapias de reconversión.

Además, Díaz Ávila ha propuesto un decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Estatal de Protección Ambiental, con el objetivo de garantizar la protección de las comunidades biológicas de los biomas veracruzanos, la conservación de la biodiversidad, y la salvaguarda de especies en peligro de extinción.

El diputado también adelantó que, en caso de que sus propuestas no sean dictaminadas antes de que concluya el periodo legislativo, buscará retomarlas en la próxima Legislatura, en la que repetirá como representante.

"Espero que ahora sí se puedan atender las iniciativas que hemos presentado porque todas son acompañadas por diferentes grupos sociales, como grupos de la diversidad sexual, ambientalistas, galleros, de todos hemos presentado. Llevo más de 2 años y ocho meses pidiendo que se dictaminen mis iniciativas, todavía quedan dos meses, ojalá que alguna comisión pueda dictaminar alguna", dijo.

A pesar de sus esfuerzos, Díaz Ávila reconoció que desconoce el procedimiento legislativo necesario para evitar que sus iniciativas sean archivadas sin discusión.

"Voy a revisar cuál es el procedimiento legislativo para que no se archiven y tengamos que volver a presentarlas. No sabría por qué no se han dictaminado, si le dolían a alguien o le molestaban a alguien, simplemente no se dictaminaron", concluyó.