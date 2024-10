Protestan traileros en Río Blanco; acusan despido sin pago de liquidación

Los conductores afirman que no es la primera vez que algo así ocurre en la zona centro del estado





350 operadores de transporte de carga protestaron en la parte baja del puente superior de la congregación Vicente Guerrero de Río Blanco, luego de que fueron despedidos por la empresa Femsa Desarrollo Solístico y esta se niega a liquidarlos.

Aseguraron que la empresa logística fue adquirida por la compañía Tracción, pero hasta el momento no ha habido un acercamiento con los propietarios de la empresa para conocer bajo qué condiciones estarán laborando o si conservarán su empleo.

En punto de las nueve de la mañana, los trabajadores se apostaron en las afueras del que fuera su centro laboral, el cual fue cerrado con cadenas y candados.

Explicaron que se dividieron las bases y más de 350 trabajadores agremiados al Sindicato de Operaciones del Transporte, afiliados a la Confederación de Agrupaciones Sindicales (Conasim) fueron despedidos.

También te puede interesar... Veracruz, entre las entidades con mayor crecimiento en actividad económica

"La empresa nunca nos notificó, simplemente dijeron ´ya se vendió´ y se creó la incertidumbre, hubo mucho daño psicológico. Si de momento te dicen se te va a quitar tu trabajo o se va a cambiar tienes que comunicárselo a tu familia.

"Toda esa incertidumbre se creó a base de esa falta de comunicación, pero nosotros pensamos que fue planeado para que no hiciéramos esto que estábamos haciendo".

'Nadie conoce a los nuevos patrones'

Los trabajadores del volante dijeron que la principal inconformidad es que se vendió la empresa y no los quieren liquidar.

"Se hicieron otras bases y a las otras bases las liquidaron, pero a nosotros simplemente no. Ellos no lo toman en cuenta, simplemente quieren que tengamos un nuevo patrón y dicen que se nos van a respetar nuestras condiciones laborales pero no hay ninguna garantía de esto.

"Sacaron un papel que más que nada es una burla en donde dice que se nos va a respetar, pero ahorita en el diálogo que tuvimos nos hicieron notar que por su parte no hay intenciones de negociar, entonces vamos a hacer lo que nos corresponda".

Destacaron que han tenido la oportunidad de platicar con trabajadores de otras empresas y el modus operandi es el mismo; "simplemente nos han dicho ´así nos hicieron, esa película que está con ustedes nosotros ya la vimos´, pero no nada más los que estamos acá, hay otros en otras empresas".

También te puede interesar... Autorizan a Pemex proyecto de exploración frente a costas de Veracruz

Cabe señalar que la antigüedad laboral de estos conductores es variada y va desde los 10 hasta más de 30 años.

"Nunca se había cambiado de patrón, ahorita sí se vendió la empresa, no es un cambio de razón social, ya se vendió y tenemos otros dueños que desafortunadamente nadie los conoce, no sabemos su manera de trabajar.

"Automáticamente se nos dijo que nos vamos a acatar a lo que diga la nueva empresa, pero esa empresa a nosotros no nos contrató y ni los conocemos, ni los conocen".

Los operadores informaron que está empresa de logística labora principalmente hacia el sureste del estado y del país

Finalmente dijeron estar dispuestos a dialogar con la nueva empresa transportista, una vez que les paguen su liquidación y les den a conocer cuáles son los beneficios y prestaciones laborales.