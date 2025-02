Protestan en Palacio Municipal de Orizaba; exigen frenar contaminación en humedal El Chirimoyo (+Video)

Habitantes de la Colonia El Espinal El Alto, protestaron en las afueras del Palacio Municipal de Orizaba, solicitando a las autoridades detener la grave contaminación que está presentando la Laguna del Chirimoyo por las descargas que está vertiendo el ayuntamiento de Mariano Escobedo.

Los protestantes aseguran que no solo enfrentan olores fétidos las 24 horas del día, sino que también están acabando con la flora y fauna del humedal, de las cuales algunas son especies en peligro de extinción.

En punto de las 9 de la mañana se apostaron más de una cincuentena de vecinos del Vaso Regulador El Chirimoyo, para exigir al presidente municipal Juan Manuel Diez Francos detenga la grave contaminación en La Laguna del Chirimoyo.

"Nos están afectando a toda la comunidad en cuanto a contaminación, ya se ha solicitado de manera pacífica con oficios al ayuntamiento de Orizaba y al ayuntamiento de Mariano Escobedo y uno y otro dicen que no, Mariano Escobedo asegura que hubo un pago para que les permitieran el drenaje entonces La Laguna del Chirimoyo no es una fosa séptica, no es un desemboque de drenaje, es un humedal natural que tenemos que rescatar y es por lo que estamos luchando, independientemente del olor fétido que ya desde el mes de octubre (2024) se viene sufriendo y no nos hacen caso", aseguró una vecina inconforme.

Afirmó que el alcalde orizabeño, Juan Manuel Diez no les da la cara a esta problemática., "arregla mucho su ciudad de Orizaba, su centro de Orizaba, pero los alrededores están fatales, él hace mucho mención de que todos los ciudadanos nos apoya y nos escucha pero tuvimos que llegar a esta situación para que nos hagan caso. El Chirimoyo No es vaso regulador lo convirtieron en vaso regulador pero su nombre es Humedal Chirimoyo es La Laguna del Chirimoyo es un humedal natural".

Así mismo informo que existe flora y fauna que se encuentra en grave peligro, incluso existen animales en peligro de extinción como El Sapo Leopardo, el cual es uno de los afectados por esta contaminación.

Los inconformes aseguraron que desde octubre del 2024 se vienen dando estas fuertes descargas de drenaje por parte del ayuntamiento de Mariano Escobedo hacia el Humedal El Chirimoyo y las autoridades de Orizaba no hacen nada al respecto.

"No es la primera sino la más agresiva contaminación que ha sufrido el Humedal del Chirimoyo, desde octubre hasta el día de hoy la comunidad ha denunciado la contaminación pero las descargas de drenaje no han cesado, especialistas voluntarios interesados en la situación han ofrecido colaboración con el ayuntamiento desde el 2023 hasta la intervención de la comunidad vecinal, pero estos han sido completamente ignorados y deliberadamente han realizado acciones contrarias a sus recomendaciones".

Dijeron que, cómo comunidad han sufrido numerosas negligencias, ataques y hostigamientos por parte del municipio de Orizaba en relación al trato con el humedal.

"Hemos exigido la supervisión de especialistas para el mantenimiento y la protección del Chirimoyo, el ayuntamiento ha aceptado una reunión con estos especialistas hasta el 4 de marzo para realizar un proyecto de restauración del ecosistema. el día lunes 24 de febrero parte de la junta vecinal se presentó en la Secretaría de Presidencia para dar seguimiento al cese de las descargas sanitarias como respuesta les exigieron esperar hasta el 4 de marzo para hablar del tema. Las negligencias por parte de los municipios con la manipulación y deterioro del ecosistema es latente desde hace 15 años exigimos la supervisión de especialistas para el estudio restauración y preservación del ecosistema a largo plazo, las descargas de drenaje son constantes desde octubre del año pasado causando una crisis sanitaria grave para los habitantes de la zona exigimos el cierre del drenaje ahora mismo".

Los manifestantes aseguran que no se retirarán del Palacio de Gobierno hasta ser atendidos por las autoridades municipales y se frene esta grave contaminación en el Vaso Regulador El Chirimoyo.