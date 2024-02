Protestan en Cazones por falta de agua y mal estado de carreteras (+Video)

Habitantes de comunidades y barrios de la cabecera municipal de Cazones, se manifestaron en reclamo por la escasez de agua y las malas carreteras.

Destacaron que existían algunos proyectos aprobados para la introducción de agua entubada en la barra de Cazones, que no se han concretado pese a que se les había informado que había un presupuesto asignado.

El consejero municipal, José Efrén Avilés del Valle, destacó que Cazones no tiene apoyo suficiente de las autoridades.

"No podemos estar padeciendo ese problema del agua cuando tenemos el río a 100 metros, y que otros pueblos, otras ciudades y otros países, teniendo el río, tienen la mayor infraestructura", destacó.

Indicaron que el servicio de distribución de agua fue municipalizado en este año y ya no está a cargo de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz.

Los quejosos dialogaron con el alcalde Miguel Ángel Uribe Toral, quien les indicó que están "analizando la situación actual" para la distribución de agua al estar el servicio a cargo del ayuntamiento.

Los ciudadanos reclamaron que les quieren cobrar por el abastecimiento que no se está realizando adecuadamente.

"Mientras no nos llegue no vamos a pagar; cómo vamos a pagar algo que a nosotros no nos está beneficiando", enfatizó una de las habitantes de Limonar.

Las malas condiciones de las carreteras es otro tema que les preocupa y que exigen sea atendido, pues por la misma situación ha bajado la llegada de visitantes, además que son un riesgo para los habitantes que diariamente transitan por esas vías de comunicación.