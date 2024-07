Protestan en el INE en Xalapa; ciudadanos y ex panistas piden respeto a votos

Con la consigna de "INE ¡Detén el atraco!" es como se llevó a cabo la protesta afuera de las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) ubicadas en la avenida Manuel Ávila Camacho de la ciudad de Xalapa, con presencia de políticos que han estado ligados al PAN.

En esta participaron los integrantes del Frente Cívico Nacional (FCN) capítulo Veracruz quienes hicieron la convocatoria para alzar la voz públicamente en contra de la sobrerrepresentación legislativa.

También hicieron la entrega de 62 mil firmas de ciudadanos que recolectaron mediante la plataforma CitizenGo.

"Claramente el Gobierno Federal y el partido oficial maniobran para obtener ilegal e ilegítimamente una mayoría que no les corresponde en relación a lo ocurrido en las urnas, eso es lo que has escuchado como sobrerrepresentación, pero en términos coloquiales no es más que un atraco del Gobierno y su partido", indicaron los manifestantes.





La protesta se llevó a cabo este miércoles 31 de julio en la capital veracruzana, donde dieron explicaciones de las razones de las inconformidades.

PANISTAS SE DICEN 'ROBADOS' POR MORENA

Exigieron a los consejeros del INE que defiendan los votos y detengan el atraco electoral del partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), por ello hicieron el posicionamiento ante las oficinas electorales.

También indicaron que los votos que obtuvo Morena y sus aliados no les acreditan para tener la representación en las curules que dicen aspiran en este momento.

"Ya que obtuvieron el 54% de los votos y mediante esta interpretación ilegal se quieren quedar con el 75% de las curules en la cámara de Diputados y a la oposición, que tuvo el 44% de la votación le quieren dejar el 25%.