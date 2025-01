Programas sociales no deben usarse como estandartes de campañas: Gómez Cazarín (+VIDEO)

Desde el norte veracruzano, delegado del Bienestar pide a aspirantes a candidaturas no usarlos a fin de buscar votos

El delegado en Veracruz de los programas de Bienestar, Juan Javier Gómez Cazarín afirmó que se respetará la veda electoral e hizo un llamado a los aspirantes a candidaturas a algún cargo de elección popular a no usarlos como estandarte ni promoción en búsqueda de votos.

Subrayó que Bienestar no se prestará a los intereses de ningún actor político y comentó que se pidió la renuncia en la Secretaría de cualquier trabajador y funcionario que esté inscrito en los procesos internos de Morena para las candidaturas a alcaldías, sindicaturas y regidurías.

"No vamos a utilizar los apoyos sociales para hacer campañas electorales, no hay autorización para ninguno, nosotros venimos a trabajar a favor del pueblo no para sacar provecho", afirmó.