Prioriza IMSS Veracruz Norte atención según la gravedad con Sistema de Urgencias

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Veracruz Norte informa sobre el sistema Triage que permite identificar, clasificar y priorizar la atención de los usuarios, con el objetivo de otorgar atención oportuna y adecuada a los pacientes que acuden al servicio de Urgencias.

"La palabra Triage es de origen francés que significa, seleccionar o clasificar, este sistema prioriza la atención médica de urgencias con base en el nivel de gravedad que presenta un paciente", explicó Leonor Herrera Berra, urgencióloga del Hospital General de Zona (HGZ) No. 11.

Para otorgar una correcta atención médica el IMSS utiliza la escala de cinco niveles, que permiten identificar y realizar una gestión del riesgo clínico para optimizar la atención y salvaguardar la salud de las personas. Estos niveles están clasificados por cinco colores: rojo, naranja, amarillo, verde y azul.

La urgencióloga Herrera Berra explicó "el color rojo corresponde a una situación muy grave donde la vida del paciente está en peligro y requiere una atención inmediata; naranja cuando la persona requiere valoración médica rápida, el tiempo de atención es de 10 minutos, se le pasa a una sala de choque".

En el caso del amarillo es una situación que requiere atención médica en un tiempo no mayor a 30 minutos; verde se identifica como una urgencia menor y los pacientes pueden ser atendidos en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) en un tiempo máximo de 120 minutos; por último, el azul, situación no urgente donde el servicio al derechohabiente se otorga en un tiempo que no rebase los 180 minutos.

La especialista hizo hincapié en la importancia de que la población derechohabiente conozca el modo de respuesta del área de Urgencias, pues el tiempo es una referencia para los momentos cuando el servicio se encuentra con más pacientes y de esta manera dar prioridad a quienes necesitan una atención inmediata ya que su vida puede estar en peligro.