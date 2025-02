PRI espera resultados favorables en las elecciones municipales 2025

Aunque las próximas elecciones puedan ser reñidas, el PRI confía en los buenos resultados que ha dado no sólo la actual administración encabezada por Juan Manuel Diez Francos, sino una serie de administraciones emanadas de este partido, señaló Egar Celiseo, presidente de este instituto político.

Consideró que el Morena, aunque es gobierno en muchos municipios, junto con sus partidos aliados, no ha dado buenos resultados por ejemplo en materia de seguridad, por lo que hoy el resto de los que hoy conforman la oposición tienen la oportunidad de retomar muchos municipios, por lo que esperan resultados favorables en los próximos comicios.

"En el caso de Orizaba, y lo decía nuestro presidente Adolfo Ramírez Arana, la verdades que en Orizaba estamos muy orgullosos de tener un gobierno priista que ha dado resultados, y no ha sido sólo un gobierno, si no ha sido una serie de años de administraciones priistas que no han dado malos resultados", apuntó.

Edgar Celiseo destacó que puede afirmar que en Orizaba el gobierno del PRI sí ha cumplido y ha sido la verdadera transformación de esta ciudad.





Mencionó que incluso los números son buenos para ellos en el municipio, por lo que hay confianza en que en la próxima jornada electoral tengan buenos resultados pues consideran que el partido está más fuerte que nunca.

Destacó que el PRI está activo y tan sólo el sábado se organizó una plática a cargo del presidente el Instituto Reyes Heroles, Manuel Mota Martínez, en donde se trataron temas importantes para la militancia.

"Estamos retomando la historia del partido, quiénes somos, para saber a dónde vamos", apuntó.