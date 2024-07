'Le prestan atención a un perdedor como Yunes, es puro show', se burla Cuitláhuac

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez minimizó las supuestas denuncias, presentadas este día por su antecesor, Miguel Ángel Yunes Linares, al calificarlo como un "show", y de igual forma se rio de las amenazas "pareciera que no lo conoce".

Incluso, se burló del panista y cuestionó a los medios de comunicación ¿cómo le prestan atención a un perdedor?

García Jiménez dijo que Yunes Linares acudió a la Fiscalía General del Estado, a prácticamente aventar unos papeles, que según son unas denuncias, pero cuando le indicaron que debía pasar a formalizar las denuncias, salió huyendo.

'TIENE ADICCIÓN A LA MENTIRA', DICE GOBERNADOR

"Es puro show, ya la gente lo conoce muy bien, ya tiene una adicción a la mentira. Ahí están los hechos, pierde la elección y sale a decir que ganó. Ya la gente sabe muy bien que tienen cola larga que les pisen", expresó.

El gobernador señaló que hay temas de índole de procuración de justicia que deben atenderse por parte de los Yunes, pero son ellos quienes acusan la persecución política.

"Y en lugar, de atender, las cuestiones de procuración de justicia, que salen por eso mismo, cuál fue su estrategia, cubrirse con los cargos que tienen fuero, para después, salir a decir es persecución política, típico de ellos", añadió.

Recordó que en el bienio panista, el entonces gobernador Miguel Ángel Yunes Linares si realizó campañas y embates contra sus adversarios políticos, usando todos los recursos públicos en contra, incluso haciendo señalamientos falsos, insultos y estrategias mediáticas.

"Yo no lo he hecho, yo no hago leña del árbol caído, no tengo ningún interés en eso, que hay cuestiones de procuración de justicia que se deben atender, que se atienda, y sino lo hay, que actúen conforme a derecho lo que consideren mejor", agregó.