Precandidato del PAN en Río Blanco teme persecución política; fue detenido en Orizaba

El empresario José Antonio May González expresó preocupación por una posible persecución política en su contra, ya que este jueves fue detenido en dos ocasiones por corporaciones policiacas debido a que su camioneta no traía placas, a pesar de que porta el permiso correspondiente porque la adquirió hace dos días.

El aspirante a la candidatura del PAN por el municipio de Río Blanco explicó que venía de ese municipio hacia Orizaba cuando fue detenido por elementos de la policía municipal, quienes le comenzaron a decir que su camioneta era "sospechosa" y se tenía que bajar a revisión.

"Ya se me hizo algo raro y yo dije que no me iba a bajar del vehículo porque no había razón alguna y ya de ahí empezaron a llegar más patrullas, la Marina, estatales, y pues ahí se hizo un enredo. Desconozco el motivo, no sé si es algo político", comentó.

May González señaló que luego de casi una hora le permitieron continuar su camino y ya que se encontraba en las inmediaciones del salón al cual se dirigía nuevamente le volvieron a detener, ahora la Policía Estatal, sin que le quede claro el motivo.

Recordó que hace unos años fue objeto de una persecución política por parte del entonces gobernador Cuitláhuac García Jiménez, que en su momento le causó daños por alrededor de 15 millones de pesos, además de que hubo tortura y metieron a la cárcel a personas inocentes.

Destacó que incluso está considerado como víctima del Estado pero hasta ahora la gobernadora no ha respondido a los varios oficios que le ha enviado para dar seguimiento a su caso.

Comentó que hay una recomendación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos dirigida al ex gobernador y a la fiscal Verónica Hernández Giadans a la cual no se ha hecho caso.