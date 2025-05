Identifican 57 municipios de Veracruz con nivel 3 de inseguridad electoral

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, afirmó que su administración desplegó un operativo de seguridad sin precedentes para garantizar elecciones "libres, tranquilas y democráticas", luego del ataque contra la candidata de Movimiento Ciudadano en Rodríguez Clara, Xóchitl Tress, que dejó una periodista muerta y otra persona herida.

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, confirmó que se tienen 57 municipios identificados como nivel 3 de inseguridad y detalló que se han desplegado 5 mil 595 elementos y 737 vehículos, de la Marina Armada de México, de la Secretaría de la Defensa, de la Guardia Nacional, previo a la jornada electoral.

"Lamentablemente se ha suscitado en ciertos puntos violencia política por intereses, por intereses locales", dijo Nahle. Evitó señalar partidos específicos, pero reconoció que el conflicto está ligado a la disputa por el poder.

La mandataria indicó que hasta el momento se han cubierto mil 86 eventos políticos por parte de la Secretaría de Seguridad Pública en coordinación con la Guardia Nacional, la Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional. "Tan solo ayer, el día de ayer, se cubrieron 104 eventos políticos", afirmó.

Precisó que se han recibido 123 solicitudes de seguridad por parte del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz. "Nueve declinaron, que ya cuando llegó la seguridad dijeron pues ya no los querían, pero son 123", añadió.

Nahle informó que se han identificado 57 municipios con un nivel alto de riesgo, donde han sido desplegados 5 mil 595 elementos de seguridad de diversas corporaciones, apoyados con 737 vehículos. "Nunca antes en la historia de Veracruz se había tenido un despliegue de seguridad como este que tenemos ahora", sostuvo.

También te puede interesar... Disparan contra casa de campaña de Xóchitl Tress en Rodríguez Clara; fallece la periodista Avisack Douglas

En cuanto a la cobertura general, la gobernadora detalló que solo faltaban 10 municipios por ser atendidos con patrullas o personal, y que ya se coordinó con la Federación para recibir más elementos: "Hoy aquí en la federación nos garantizaron nos van a enviar más elementos porque nos faltan para esos 10 municipios".

Reiteró que no se permitirá que la violencia defina el rumbo de los comicios: "Habrá quien le apueste a la violencia, pero nosotros somos más (...) para que nuestro pueblo decida quién lo gobierna".

También te puede interesar... Que la Fiscalía haga su trabajo, todos sabemos quién me atacó: Xóchilt Tress

XÓCHITL TRESS PIDIÓ SEGURIDAD

Sobre el ataque ocurrido la noche anterior, Nahle relató que Xóchitl Tress fue una de las primeras candidatas que solicitó seguridad. "Ayer en la noche, tarde, noche, afuera de su casa de campaña, pues hubo un atentado y la seguridad que se tiene atendió o repelió la agresión", dijo.

Confirmó que resultaron heridas dos personas, entre ellas una fotógrafa que falleció posteriormente. "Lamento profundamente el fallecimiento de la fotógrafa o de la que le cubría la prensa a la candidata (Avisack Douglas Coronado)", señaló.

Afirmó que los próximos gobiernos municipales deben estar integrados por personas "con don de servicio y con una trayectoria intachable para dar cara a la sociedad", y advirtió que "si personajes del partido que sean, que tienen antecedentes penales o delincuenciales, pues no pueden ser (...) esas personas no pueden ser".

También te puede interesar... El regreso de Xóchitl Tress a la política en Veracruz, marcado por polémicas y Javier Duarte

Recordó que pidió al secretario de Gobierno, Ricardo Ahued, que le llamara a todos los dirigentes de los partidos para hacer un exhorto a fin de revisar a sus candidaturas y los nexos que pudieran tener con grupos delincuenciales.

"Si personajes del partido que sea, tienen antecedentes penales o delincuenciales no pueden ser, y se anotaron en diferentes partidos ¿qué le espera a un municipio cuando una persona quiere acceder al poder a través de la violencia? Nosotros no trabajamos con ningún delincuente. No queremos que ninguna persona con antecedentes llegue a gobernar".

Lo anterior en alusión del candidato de Movimiento Ciudadano, Elvis Ventura Juárez, quien renuncio tras recibir amenazas por parte de un grupo de la delincuencia que publicó un video en redes sociales en el que se observa el homicidio de un hombre y lo relacionan con la delincuencia.

En ese caso la gobernadora recordó que se abrió una investigación por noticia criminal y que se continuará con la investigación.