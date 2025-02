En Poza Rica, sube demanda de remedios naturales contra la gripa

Durante la temporada invernal aumentó la venta de productos para la elaboración de tés y remedios naturales utilizados como alternativas para el tratamiento de enfermedades respiratorias, señalaron comerciantes en Poza Rica.

Ajo, miel, orégano y canela son de los productos más demandados en esta zona para realizar algunos remedios caseros.

María Guadalupe Montiel Ríos, comerciante del Mercado Poza Rica, destacó que afortunadamente se ha logrado mantener el precio de varios de estos productos.

"Sí se vende, se vende el ajo, la miel, se vende la canela, orégano, laurel, todo eso se vende, todas esas cosas las ocupan para hacer preparados para la tos, para ese virus que anda, el covid, igual con esto se ayudan", expresó.

Algunas personas como María Elena Morales señalaron que en ocasiones no consumen medicamentos por los efectos adversos que les generan y por tal motivo optan por otras alternativas.

"Por ejemplo a mí me lastima el estómago y acabo de pasar por esa situación, me inflama mucho el medicamento, me da diarrea, náuseas, entonces trato de no tomar medicamentos de patente, tomo tecitos, remedios que sí me sirven", mencionó.

El sector Salud mantiene la recomendación de no automedicarse en caso de tener algún malestar respiratorio y siempre acudir a una consulta médica.