Por decreto, Javier Duarte legalizó el desvío de recursos: Tarek Abdalá

Durante su comparecencia ante un juez federal, en el proceso que sigue la Fiscalía General de la República contra diversos ex funcionarios duartistas, incluido el propio ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, el ex tesorero Tarek Abdalá Saad explicó que el ex mandatario, mediante un decreto, avaló crear una cuenta concentradora y de ahí pagar sueldos, o usar recursos para otros fines.

Señaló que Duarte de Ochoa "legalizó" desde el primer año de su gobierno su política de desvío de recursos públicos a través de un decreto publicado en una edición extraordinaria de la Gaceta Oficial de Estado con fecha del 19 de noviembre de 2011.

El decreto, plagado de tecnicismos, se traducía según las instrucciones del propio gobernador de la entidad en la supuesta facultad legal de redirigir fondos incluso federales al pago de necesidades "prioritarias" de la entidad, como las pensiones o sueldos de maestros.

También te puede interesar... Me han amenazado y me siento deprimido: Tarek Abdalá ante juez federal

No obstante, se trataba de una simulación porque la referida gaceta, que jamás se hizo pública. y de la que solo existieron 300 ejemplares que Duarte instruyó que se mantuvieran en sigilo, no podía legalizar – aunque lo dijera – el movimiento de participaciones federales con ese fin.

Cuando las investigaciones iniciaron por los escandalosos hechos de corrupción, las denuncias de la ASF y los reportajes sobre las empresas fantasma, Tarek dijo que le pidió a Duarte la gaceta para poder defenderse, pero este le negó el documento porque lo comprometía. Al final lo obtuvo por otra funcionaria.

También te puede interesar... Gabriel Deantes recibe esta condena en prisión por desvío de recursos

"En un inicio yo sabía de este documento, de la Gaceta, y cuando empezaron las investigaciones en mi contra yo fui con el gobernador (Duarte) y le pedí que me diera una copia de la gaceta para poder explicar que era una instrucción que había estado publicada y que era la manera de poder hacerle frente a estas obligaciones, pero no me la dio. La logré conseguir después con Elvira Arteaga que era la editora del Gobierno. Me dio un ejemplar. Entonces con la base de que había este documento que nadie tenía más que él y que él nos dijo que nos lo iba a dar cuando fuera el momento, es como nos sentíamos arropados de poder utilizar estas cosas (...) pero después me di cuenta que con gaceta o sin gaceta lo que estábamos haciendo era indebido" relató Tarek en la audiencia.