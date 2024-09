Alcalde de Tatahuicapan en riesgo de ser desaforado por cierre de la presa Yuribia

El presidente municipal de Tatahuicapan, Eusebio González Hernández, enfrenta varias denuncias relacionadas con el cierre de la presa Yuribia, ubicada en el sur de Veracruz, confirmó la fiscal general del estado, Verónica Hernández Giadáns.

En entrevista, la fiscal general informó que se han abierto carpetas de investigación contra el alcalde, quien pertenece al partido Morena.

"Al parecer se presentaron algunas denuncias que están siendo atendidas y el compromiso es que no haya un tema social que no se atienda. El compromiso es recibir todas las pruebas de estos hechos, estamos en etapa de ampliación", declaró la funcionaria.

El cierre de la presa Yuribia afectó el suministro de agua en la ciudad de Coatzacoalcos, lo que llevó al gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, a anunciar que se podrían tomar acciones legales contra González Hernández.

El gobernador hizo hincapié en que, además de la clausura de la presa, se han bloqueado carreteras y se ha suspendido el servicio de agua potable en varias zonas de Coatzacoalcos, agravando la situación.

CARPETAS CONTRA LOS YUNES

En otro tema, durante la misma entrevista, a Hernández Giadáns se le preguntó sobre un reporte publicado en un medio de comunicación nacional, en el cual se sugirió que habrían sido negociadas tres carpetas de investigación contra la familia Yunes.

Sin embargo, la fiscal evitó dar respuesta. "He reiterado que no haré comentario al respecto, todo se ha atendido conforme a proceso (...) por secrecía no haré ningún comentario", puntualizó.