Policía estatal, ´víctima´ del bloqueo de habitantes en Río Blanco

Un policía estatal resultó lesionado la tarde de este jueves, luego de que cayera de la patrulla en la que viajaba al cruzar el punto del bloqueo que ciudadanos de Río Blanco mantenían en los límites con Orizaba,

El conductor de la unidad no se percató de la cuerda que los manifestantes habían colocado atravesada.

El uniformado que viajaba en la batea de la camioneta oficial dio una vuelta en el aire y cayó con la cabeza y cara sobre el pavimento. Aunque intentaba reaccionar no podía ponerse en pie, por lo que se pidió el apoyo de una ambulancia de la Cruz Roja.

Policía ´cae de cara´ durante bloqueo en Río Blanco

El incidente se registró alrededor de las 16:30 horas, cuando una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública marcada con el número SP-3011 se dirigía sobre Camino Nacional con dirección a Orizaba.

La unidad intentó librar el bloqueo que ciudadanos de Río Blanco mantenían en los límites con Orizaba en el lugar conocido como Los Arcos, para demandar buen servicio de agua potable.

A pesar de que los manifestantes se hicieron a un lado el conductor de la patrulla no se percató que su compañero, que iba en la batea, no logró evadir la cuerda, por lo que al momento de cruzar el elemento quedó atorado en ella, cayendo al suelo de forma aparatosa.

El uniformado fue estabilizado por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana que acudieron en minutos al punto y quienes lo trasladaron a un hospital de Orizaba, en donde se le tendrán que hacer estudios para ver qué tan graves son sus lesiones.

En el lugar hubo un intercambio de reclamos entre elementos de la Policía Estatal y ciudadanos; los oficiales señalaban que ellos iban a cubrir un servicio a La Perla y por eso circulaban rápido, mientras que los manifestantes les decían que ellos les habían dado el paso y no era su culpa que el conductor no se percatara de que su compañero no libraba la cuerda.