Resistencia Veracruzana exige a munícipe sayuleña intervenir en problema de escasez de agua

Ante la falta de agua en toda la cabecera municipal por una afectación de la energía eléctrica que no permite el bombeo desde el acueducto El Remolino; Resistencia Veracruzana con representación en Sayula de Alemán, hizo un llamado enérgico a la alcaldesa Lorena Sánchez Vargas y al diputado local Marco Martínez Amador, para que hagan las gestiones y solucionen esta problemática, de lo contrario, podrían llevar a cabo un bloqueo carretero.

De acuerdo a Rafael Silva Balderas, quien representa a la organización defensora en esta región del sur de Veracruz, desde el pasado 31 de mayo, derivado de la fuerte tromba, hubo una afectación en las líneas eléctricas tras la caída de varios postes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

"Llevamos dos semanas sin agua, la ciudadanía ha estado comprando agua por pipas, desafortunadamente la Comisión del Agua para el Estado de Veracruz (CAEV) no puede hacer mucho porque la CFE se niega a intervenir. De hecho, quiere que se le entregue un transformador, postes, cableados, pero todo lo tendría que pagar el pueblo y pues, ¿de dónde?, la gente sayuleña no tiene dinero. Entonces ¿a quién tenemos en frente de nosotros?, tenemos a una mujer presidenta constitucional que el pueblo eligió y la puso en la silla presidencial, entonces es competencia de ella, de no hacernos caso entonces hacemos el llamado al diputado federal Marco Martínez Amador, ellos pueden hacer las gestiones", señaló Silva Balderas.

"Como resistencia Veracruzana, alzo la voz, pido y exijo que nuestras autoridades hagan sus funciones como corresponde", puntualizó.

Silva Balderas, lamentó que, en días pasados, ciudadanos desesperados colocaron cartulinas en los pilares del Palacio Municipal y lejos de ser escuchados o atendidos por la munícipe sayuleña, enviaron a empleados para que las quitaran".

Abundó el joven sayuleño que gobiernos van y vienen, han prometido pozos profundos, pero no han servido y otros los han construido en ranchos particulares.

Cabe señalar que Resistencia Veracruzana podría llevar a cabo de momento a otro una protesta pacífica que consistiría en el cierre carretero de la Transístmica a la altura de la zona urbana a fin de ser escuchados por el gobierno.